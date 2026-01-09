BYD lanza su nueva submarca “Linghui” dirigida al mercado del transporte por aplicaciones

La nueva marca agrupará modelos de BYD rebautizados para flotas y servicios de transporte, en un movimiento para proteger su imagen premium.

BYD Co. creó una nueva submarca, llamada Linghui, que albergará algunos modelos rebautizados que son populares en las operaciones de flotas y servicios de transporte.

Una versión del popular eléctrico Qin PLUS será rebautizada como Linghui e5, un derivado de la furgoneta multiusos Xia DM-i se conocerá como M9, mientras que una variante del sedán eléctrico insignia Han se conocerá como Linghui e9, según las configuraciones y fotos publicadas por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China el jueves por la noche.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Publicaciones del sector en China, como Yiche, sugirieron que Linghui podría servir como repositorio para los modelos BYD consolidados que han cambiado de marca para operaciones de flota o servicios de transporte. BYD no respondió a una solicitud de comentarios sobre la nueva submarca.

La integración de los modelos consolidados en una marca independiente podría formar parte del esfuerzo de BYD por proteger su mercado de transporte por aplicaciones, a la vez que protege su creciente imagen premium. Si bien las ventas totales de BYD aumentaron un 7,7 % el año pasado, la demanda de algunos de sus modelos más caros se disparó. Las ventas de sus robustos todoterrenos híbridos Fangchengbao, por ejemplo, se dispararon más del 300 %, alcanzando unas 234 600 unidades.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Entre otros nuevos modelos revelados en los documentos, Luxeed, una empresa conjunta entre Huawei Technologies Co. y Chery Automobile Co., registró su primera furgoneta multiusos. Mercedes-Benz Group AG presentó una solicitud para lanzar una versión localizada de seis plazas del GLC, una iniciativa diseñada para competir con populares vehículos utilitarios deportivos familiares nacionales como los de Li Auto Inc.

En el mercado de los SUV premium, Zeekr ha continuado el éxito de su buque insignia, el 9X, con el 8X, un poco más pequeño pero repleto de tecnología, mientras que la empresa conjunta SAIC Motor Corp.-Volkswagen AG avanza con el ID. Era 9X.

Incluso Zhejiang Leapmotor Technology Co., tradicionalmente conocida por sus modelos económicos, se suma al mercado del lujo con el D19. Los modelos suelen llegar al mercado tan pronto como aparecen en los registros del MIIT.