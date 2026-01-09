BYD lanza su nueva submarca “Linghui” dirigida al mercado del transporte por aplicaciones
La nueva marca agrupará modelos de BYD rebautizados para flotas y servicios de transporte, en un movimiento para proteger su imagen premium.
Noticias destacadas
BYD Co. creó una nueva submarca, llamada Linghui, que albergará algunos modelos rebautizados que son populares en las operaciones de flotas y servicios de transporte.
Una versión del popular eléctrico Qin PLUS será rebautizada como Linghui e5, un derivado de la furgoneta multiusos Xia DM-i se conocerá como M9, mientras que una variante del sedán eléctrico insignia Han se conocerá como Linghui e9, según las configuraciones y fotos publicadas por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China el jueves por la noche.
Publicaciones del sector en China, como Yiche, sugirieron que Linghui podría servir como repositorio para los modelos BYD consolidados que han cambiado de marca para operaciones de flota o servicios de transporte. BYD no respondió a una solicitud de comentarios sobre la nueva submarca.
La integración de los modelos consolidados en una marca independiente podría formar parte del esfuerzo de BYD por proteger su mercado de transporte por aplicaciones, a la vez que protege su creciente imagen premium. Si bien las ventas totales de BYD aumentaron un 7,7 % el año pasado, la demanda de algunos de sus modelos más caros se disparó. Las ventas de sus robustos todoterrenos híbridos Fangchengbao, por ejemplo, se dispararon más del 300 %, alcanzando unas 234 600 unidades.
Entre otros nuevos modelos revelados en los documentos, Luxeed, una empresa conjunta entre Huawei Technologies Co. y Chery Automobile Co., registró su primera furgoneta multiusos. Mercedes-Benz Group AG presentó una solicitud para lanzar una versión localizada de seis plazas del GLC, una iniciativa diseñada para competir con populares vehículos utilitarios deportivos familiares nacionales como los de Li Auto Inc.
En el mercado de los SUV premium, Zeekr ha continuado el éxito de su buque insignia, el 9X, con el 8X, un poco más pequeño pero repleto de tecnología, mientras que la empresa conjunta SAIC Motor Corp.-Volkswagen AG avanza con el ID. Era 9X.
Incluso Zhejiang Leapmotor Technology Co., tradicionalmente conocida por sus modelos económicos, se suma al mercado del lujo con el D19. Los modelos suelen llegar al mercado tan pronto como aparecen en los registros del MIIT.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete