Los fabricantes de automóviles se enfrentan a un "invierno” de vehículos eléctricos en 2026 ante la desaceleración del crecimiento de las ventas

BloombergNEF prevé que los conductores compren 24,3 millones de vehículos eléctricos este año, un aumento de tan solo el 12% respecto de 2025 y menor que el crecimiento del 23% en las ventas de 2024.

El crecimiento de las ventas mundiales de vehículos eléctricos se espera que se desacelere este año, a medida que China reduce algunos subsidios, Europa duda en la eliminación gradual de los motores de combustión, los productores y legisladores estadounidenses dan un giro radical en el segmento.

BloombergNEF prevé que los conductores compren 24,3 millones de vehículos eléctricos este año, un aumento de tan solo el 12% con respecto a 2025 y menor que el crecimiento del 23% en las ventas de 2024.

En EEUU, en particular, los fabricantes de vehículos eléctricos se enfrentan a un "invierno de vehículos eléctricos" y tendrán que sortear meses difíciles antes de una probable recuperación de las ventas en 2027 y 2028, según Nathan Niese, director global de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía de Boston Consulting Group. Si bien la trayectoria a largo plazo para los vehículos eléctricos sigue siendo positiva, no hay "ninguna historia oculta para 2026 que indique que hay muchos motivos para ser optimistas", añadió.

La decisión de Ford Motor Co. en diciembre de asumir US$ 19.500 millones en cargos relacionados con una profunda reestructuración de su negocio de vehículos eléctricos —incluida la conversión de su emblemática camioneta eléctrica F-150 Lightning en un vehículo híbrido de autonomía extendida— puso de manifiesto la fragilidad de las perspectivas a corto plazo del sector y puso fin a una serie de retrocesos estratégicos por parte de importantes productores fuera de China.

La retirada por parte de la administración Trump de créditos fiscales al consumidor de hasta US$ 7.500 en EEUU después de septiembre y la reducción de las normas de ahorro de combustible han desplomado el mercado nacional de vehículos eléctricos. Las ventas en EEUU en diciembre se desplomaron un 41% respecto a 2024, según informó BloombergNEF en una nota reciente.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Incluso en China, el principal mercado mundial de vehículos eléctricos, los analistas anticipan una ligera desaceleración en el crecimiento de las ventas, debido en parte a la reducción del apoyo gubernamental a la industria. Beijing ha reducido a la mitad la exención fiscal para vehículos eléctricos para 2026, mientras que un programa de pago por chatarra incluirá nuevas restricciones que limitarán la elegibilidad. Las autoridades han criticado la competencia descontrolada en el saturado sector automotriz del país y están tomando medidas enérgicas contra los descuentos ofrecidos para contrarrestar la disminución de la demanda.

“El gobierno chino definitivamente está intentando moderar la guerra de precios”, afirmó Michael Dunne, director ejecutivo de Dunne Insights, consultora de la industria automotriz con sede en California.

La feroz competencia hizo que BYD Co., líder de vehículos eléctricos en China, registrará el año pasado su menor crecimiento anual de ventas desde 2020, a medida que rivales como Geely Automobile Holdings Ltd. y el gigante tecnológico Xiaomi Corp. comienzan a ganar terreno. Las empresas automotrices del país también están experimentando una desaceleración del crecimiento, ya que intentan expandirse en mercados más complejos, como ciudades más pequeñas y zonas rurales.

Se espera que las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros en China, incluyendo híbridos enchufables e híbridos de autonomía extendida, alcancen los 15,6 millones en 2025, un aumento del 27% con respecto a 2024, según un pronóstico de Bloomberg Intelligence. Se proyecta que las ventas para 2026 aumenten solo un 13%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los fabricantes de automóviles del país han recurrido agresivamente a los mercados de exportación a medida que la demanda interna disminuye. En los primeros tres trimestres de 2025, las empresas chinas vendieron casi un millón de vehículos eléctricos en el extranjero, un aumento del 54% respecto de 2024.

Los fabricantes de automóviles planean continuar expandiendo sus ventas al extranjero en 2026. BYD, por sí solo, aspira a exportar 1,6 millones de vehículos, según analistas de Citi, mientras que marcas como Geely’s Zeekr, Chery Automobile Co. y SAIC Motor Corp. apuntan a mercados extranjeros.

A pesar de los aranceles de la Unión Europea, el bloque sigue siendo el principal destino de los vehículos chinos, según BNEF. Sin embargo, la UE flexibilizó recientemente su prohibición de venta de vehículos de combustión, y las ventas de vehículos eléctricos (VE) se están desacelerando.

Si bien la política de VE se está deteriorando, la economía del sector está mejorando. La asequibilidad ha sido una de las mayores barreras para la adopción de VE en EEUU, y los precios de las baterías (el componente más caro de cualquier automóvil o camión eléctrico) cayeron otro 8% en 2025, según estimaciones de BNEF. "Los fabricantes de automóviles que puedan reducir costos y ofrecer modelos asequibles en los segmentos de vehículos más deseados probablemente experimentarán un crecimiento sostenido de las ventas", afirmó la analista de BNEF, Huiling Zhou, en un informe reciente.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En Estados Unidos, se espera que los fabricantes lancen varios modelos en 2026 con precios muy inferiores al precio promedio que pagan los conductores por un coche con motor de combustión interna. El segmento premium del mercado automovilístico estadounidense son los SUV medianos, con un precio de US$ 35.000 o menos. Los conductores estadounidenses compran alrededor de 2,5 millones de SUV medianos al año, y el 40% de ellos se encuentran por debajo de ese umbral de precio.

En 2026, se lanzarán al menos cinco modelos completamente nuevos o con mejoras sustanciales con precios cercanos a ese rango, incluyendo el Toyota C-HR BEV, el Uncharted de Subaru, el Kia EV3 y un modelo completamente nuevo de la startup Slate Auto.