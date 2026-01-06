Click acá para ir directamente al contenido

Principal Chile afina la venta de su negocio de rentas vitalicias y Grupo Santander sería el comprador
Los fabricantes de automóviles se enfrentan a un "invierno” de vehículos eléctricos en 2026 ante la desaceleración del crecimiento de las ventas

BloombergNEF prevé que los conductores compren 24,3 millones de vehículos eléctricos este año, un aumento de tan solo el 12% respecto de 2025 y menor que el crecimiento del 23% en las ventas de 2024.

Por: Bloomberg, traducido por Antonia Lagos

Publicado: Martes 6 de enero de 2026 a las 10:20 hrs.

vehículos eléctricos Ford Tesla BYD
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

