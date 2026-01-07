JPMorgan comprará la cartera de tarjetas de crédito de Apple, valorada en US$ 20.000 millones, en manos de Goldman Sachs
El acuerdo libera al prestamista de uno de los últimos negocios relacionados con su desafortunada incursión en la banca minorista.
El mapa de poder en la banca estadounidense vuelve a moverse. JPMorgan Chase -la entidad financiera más grande del país- acordó adquirir el negocio de la tarjeta de crédito de Apple que hasta ahora operaba Goldman Sachs, según confirmaron fuentes conocedoras del proceso y divulgado por Financial Times.
El movimiento -que abarca una cartera de unos US$ 20.000 millones- pone punto final a uno de los últimos capítulos del ambicioso, y finalmente fallido, intento de Goldman por irrumpir en la banca minorista a través de su unidad Marcus. Y, a la vez, abre un nuevo escenario para Apple, cuyo avance silencioso pero sostenido en servicios financieros sigue incomodando a los grandes bancos tradicionales.
La operación implicó un descuento cercano a US$ 1.000 millones sobre el valor nominal de los préstamos, de acuerdo con la misma fuente. Con ello, JPMorgan se consolida aún más dentro de la industria de tarjetas en EEUU, donde ya administra unos US$ 235.000 millones en préstamos, el doble del tamaño de la cartera de Apple Card. Además, le permmite posicionarse como el segundo mayor actor del sector, solo por detrás de Capital One.
La jugada, sin embargo, va más allá del volumen. Apple es conocida por imponer condiciones exigentes a sus socios corporativos y por mantener altos estándares de integración tecnológica y experiencia de usuario. Para JPMorgan, que históricamente ha advertido sobre la amenaza creciente que implica el ecosistema financiero de Apple, asumir esta cartera es también una prueba de su capacidad para convivir —y competir— con uno de los gigantes tecnológicos que más ha avanzado en terreno bancario.
Alianza llega a su fin
La alianza entre Apple y Goldman nació en 2019 con grandes expectativas: representaba para Goldman la entrada de lleno al negocio masivo a través de una infraestructura diseñada a la medida del iPhone. Pero la apuesta terminó generando pérdidas por miles de millones y un fuerte desgaste interno, llevando al CEO David Solomon a desactivar la estrategia minorista en 2022.
Apple, por su parte, ha seguido expandiendo su presencia en pagos, billeteras digitales y ahorro, al punto que el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, llegó a afirmar públicamente en 2023 que la firma de Cupertino “se está convirtiendo en un banco”.
El nuevo acuerdo incluye también la colaboración entre ambas compañías para una cuenta de ahorros de marca Apple, profundizando la integración financiera de su ecosistema.
