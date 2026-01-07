Warner Bros. rechaza la última oferta de Paramount por considerarla inadecuada

La junta directiva de Warner Bros. reiteró sus preocupaciones sobre los más de 50 mil millones de dólares de préstamos requeridos para el acuerdo con Paramount, calificándolo como la mayor compra apalancada de la historia.

Warner Bros. Discovery Inc. determinó que una oferta de adquisición enmendada de Paramount Skydance Corp. es inferior al acuerdo que ya tiene vigente con Netflix Inc. e instó a sus accionistas a no ofrecer sus acciones al intruso.

El consejo de administración de la compañía de medios declaró el miércoles en una carta a los accionistas que la oferta de Paramount no ofrece el valor suficiente y que duda de que Paramount pueda cerrar el acuerdo. Paramount presentó una oferta revisada el 22 de diciembre que reiteraba un plan para comprar acciones a 30 dólares cada una, pero incluía una comisión de desintegración más alta y la garantía del multimillonario Larry Ellison de que garantizaría personalmente 40.400 millones de dólares en financiación de capital para respaldar el acuerdo.

La junta directiva de Warner Bros. reiteró sus preocupaciones sobre los más de 50 mil millones de dólares de préstamos requeridos para el acuerdo con Paramount, calificándolo como la mayor compra apalancada de la historia.

El extraordinario monto de financiamiento de la deuda, así como otros términos de la oferta de PSKY, aumentan el riesgo de fracaso en el cierre, especialmente en comparación con la certeza de la fusión con Netflix”, declaró la compañía. "Los cambios en el rendimiento o la situación financiera del objetivo o del adquirente, así como los cambios en la industria o en el panorama financiero, podrían poner en peligro estos acuerdos de financiación".

La junta directiva afirmó que la propuesta sigue imponiendo restricciones a la capacidad de Warner Bros. para operar antes del cierre de un acuerdo, como un límite para la celebración de contratos de infraestructura tecnológica valorados en más de US$ 30 millones al año, según la carta. Estas restricciones podrían perjudicar el negocio de Warner Bros. en los 12 a 18 meses previos al cierre del acuerdo y dar a Paramount la posibilidad de abandonarlo mientras tanto, añadió.

La junta directiva indicó en la carta que Warner Bros. tendría un coste de US$ 4.700 millones para rescindir su acuerdo con Netflix y optar por un acuerdo con Paramount. Esto incluye una comisión de rescisión de US$ 2.800 millones que Warner Bros. adeudaría a Netflix, una comisión de US$ 1.500 millones por no completar un intercambio de deuda y gastos de endeudamiento adicionales de unos US$ 350 millones, según la carta. Esto le dejaría solo US$ 1.100 millones de la comisión de rescisión de US$ 5.800 millones ofrecida por Paramount en caso de que el acuerdo fracasara.

Las acciones de Warner Bros. cayeron menos del 1% en las primeras operaciones de Nueva York, hasta los US$ 28,29. Las acciones de Paramount apenas registraron variaciones.

Paramount, quien es controlada por el presidente de Oracle Corp., Larry Ellison, y su hijo David, lleva meses intentando adquirir Warner Bros., la empresa matriz de HBO y los estudios de cine y televisión que llevan el mismo nombre. Una serie de ofertas de Paramount impulsó a la compañía a ponerse a la venta en octubre. Warner Bros. anunció un acuerdo para vender sus estudios y su negocio de streaming a Netflix el 5 de diciembre por efectivo y acciones por un valor de US$ 27,75 por acción. Warner Bros. planea separar sus canales de televisión por cable a los accionistas antes del cierre de la venta a Netflix.

Después de perder, Paramount llevó su oferta directamente a los accionistas, ofreciéndoles o sus acciones por US$ 30 cada una en efectivo.

Paramount ha argumentado que su oferta por toda la compañía es superior a la de Netflix y tiene más probabilidades de obtener la aprobación regulatoria. Warner Bros. ha afirmado que cree que ambos acuerdos tienen las mismas posibilidades de superar los obstáculos regulatorios.

Netflix anunció el miércoles que ya presentó su solicitud regulatoria y que está en contacto con las autoridades antimonopolio, incluyendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Europea.

"Netflix mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con WBD, los reguladores y todas las partes interesadas para garantizar una transacción fluida y exitosa", declaró la compañía en un comunicado.

Gran parte del debate se ha centrado en el valor de las cadenas de cable de Warner Bros., como TNT y CNN, que han ido perdiendo espectadores y anunciantes a medida que los consumidores se pasan al streaming. Paramount cree que las cadenas valen alrededor de 1 dólar por acción, mientras que los analistas afirman que podrían valer más. Cuanto menor sea el valor de los activos de cable, mayor será la ventaja de la oferta de Paramount. Si los accionistas consideran que las operaciones de cable están mejor valoradas, la oferta de Netflix, que presupone su separación, implica que los inversores obtendrán una mayor suma total de dinero.

En su carta, el consejo de administración de Warner Bros. afirmó que los inversores recibirán más valor de la separación de la televisión por cable y de las acciones de Netflix con el acuerdo actual que con un acuerdo con Paramount.

“Su junta directiva negoció una fusión con Netflix que maximiza el valor y al mismo tiempo mitiga los riesgos a la baja, y creemos unánimemente que la fusión con Netflix es lo mejor para usted”, se lee en la carta.