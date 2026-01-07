Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

Warner Bros. rechaza la última oferta de Paramount por considerarla inadecuada

La junta directiva de Warner Bros. reiteró sus preocupaciones sobre los más de 50 mil millones de dólares de préstamos requeridos para el acuerdo con Paramount, calificándolo como la mayor compra apalancada de la historia.

Por: Bloomberg, traducida por Antonia Lagos

Publicado: Miércoles 7 de enero de 2026 a las 10:25 hrs.

Netflix streaming Entretenimiento adquisiciones y fusiones Multinacionales
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Grupo francés compra chilena Hidronor y se convierte en la empresa líder en residuos peligrosos en el país
2
Empresas

Del auge al repliegue: cómo el régimen en Venezuela golpeó al imperio Cisneros, exdueño de Chilevisión
3
Economía y Política

Gobierno ingresa al Congreso el reajuste del sector público: costará más de US$ 1.700 millones este año
4
Empresas

SEA recomienda aprobar proyecto de Codelco por US$ 2.800 millones que busca extender en 30 años operación de Ministro Hales
5
Regiones

Reinaldo Sánchez, presidente de la asociación gremial de buses de la V Región, advierte por masivo paro desde este viernes y acusa distorsión de subsidios frente a Santiago
6
Economía y Política

Operadores financieros estiman que el IPC habría bajado 0,1% en diciembre, pero subiría 0,4% en enero
7
Economía y Política

Kast oficializa a Quiroz como ministro de Hacienda ante empresarios y toma nota de sus mayores urgencias
8
Mercados

Tope imponible para AFP e isapre subiría a $ 3,6 millones y el del seguro de cesantía se elevaría a $ 5,4 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete