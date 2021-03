Cuánto pesará el origen alemán a la hora de elegir al sucesor de Horst Paulmann en Cencosud

Coffee break

El hijo mayor del empresario, Manfred, volvió a la compañía, tras estar 10 años alejado, y se reencontró laboralmente con sus hermanos Peter y Heike. Para algunos, una señal de que vendrán más cambios, entre ellos, el reemplazante del creador de los hipermercados Jumbo.

¿Quién reemplazará a Horst Paulmann en Cencosud? La pregunta se repite una y otra vez desde que se anunció que el empresario de 86 años estaba con problemas de salud. Su familia mantiene su diagnóstico bajo absoluta reserva. Misma reserva que tiene respecto a quién sucederá al fundador de los Jumbo cuando decida dar un paso al costado.

Al interior del clan de origen alemán hay confianza en que el mediático empresario volverá a liderar la compañía que fundó a mediados de los '70, pero –pese a todo- ya hay voces que plantean que en el corto plazo se nominará a su sucesor.

Dentro de Cencosud no hay dos lecturas: HP, como se le conoce internamente, es irremplazable. "Es impensado que alguien pueda replicarlo", dice un ejecutivo de la compañía.

Pero el cambio de mando llegará en algún momento. Los primeros que aparecen en la lista de sucesión son sus tres hijos mayores Paulmann Koepfer. El mayor es Manfred (53 años); le siguen Peter (52 años) y Heike (50 años). Hans Dieter tiene dos años.

El viernes, de manera absolutamente sorpresiva, Cencosud anunció el regreso de Manfred a la compañía: asumió como presidente de la filial inmobiliaria en reemplazo de su hermano Peter. El primogénito estaba dedicado 100% a sus negocios personales. El 31 de diciembre del año 2010, había presentado su renuncia al directorio y a la vicepresidencia de Cencosud S.A. (la matriz), cargo que se había creado dos años antes especialmente para él, y que fue visto como el inicio del plan de sucesión del clan de origen alemán.

El descendiente del empresario no tuvo la relación laboral esperada con su padre y prefirió dar un paso al costado. Sus cercanos dicen que en esa ocasión se había autoimpuesto que jamás volvería a pisar las oficinas de Cencosud mientras estuviera su padre.

Por eso, su regreso a la compañía es visto como una señal de que su padre, Horst, estaría preparando su alejamiento definitivo de los negocios.

Tras estar varias semanas internado en la Clínica Las Condes, el empresario volvió a su casa en Quinchamalí, en el sector oriente de Santiago. Luego fue unas semanas a un campo de su cuñada en el sur de Chile. En primera instancia, su familia dijo que estaría con licencia médica solo por febrero, pero a fines de ese mismo mes, el directorio en pleno del holding nombró a su hija Heike presidenta interina del conglomerado, el cargo más relevante de la sociedad.

Si Horst retoma sus labores habituales, todos sus hijos mayores lo estarán circundando desde los principales cargos directivos: Manfred como presidente de una filial y sus otros dos herederos en la mesa de Cencosud S.A.

En los últimos días, dicen sus cercanos, el empresario ha vuelto a recorrer algunos de los supermercados de la compañía, algo que hacía de manera habitual hasta antes de que solicitara una licencia médica.

"Esperamos que don Horst esté pronto de vuelta con toda la energía de siempre", dijo el CEO Matías Videla en un comunicado firmado también por la familia difundido la primera semana de febrero. Luego, la familia no ha entregado ninguna información sobre el empresario.

Los nombres que suenan

Si no regresa, todo es materia de especulación. Algunos ex altos ejecutivos de la empresa dicen que Manfred sería el sucesor, y asumiría la presidencia de la matriz. Es el primogénito, afirman las fuentes consultadas, lo que para una familia de origen alemán es algo muy relevante.

Otros sostienen que los tiempos han cambiado, y que tanto Heike como Peter también están capacitados para tomar el timón de este trasatlántico. No obstante, ambos mantienen un bajísimo perfil y –según ejecutivos de la empresa- liderar Cencosud requiere una alta exposición mediática.

Pero se plantean otras opciones: si no regresa HP, que se elija a un tercero que no sea parte de la familia. Y aquí se mencionan nombres como el de Alejandro Pérez, ex mano derecha del fallecido empresario Anacleto Angelini, quien ha tomado un rol muy relevante dentro de Cencosud. Ingresó al directorio en 2019, tras ser propuesto por las AFP, junto con Mario Valcarce.

Otro nombre que se menciona es el de Stefan Krause, que está con Paulmann desde los orígenes de la compañía y es uno de sus hombres de mayor confianza. Tienen una relación muy cercana. Tanto, que un día Horst lo invitó por un fin de semana para supervisar las operaciones de la empresa en Argentina. Estando allá, le pidió que se quedara a cargo: se trasladó con su familia y estuvo más de 20 años al otro lado de la cordillera; luego regresó a Chile.

En el camino tuvieron una seria diferencia (periodo en el que Krause quedó como asesor inmobiliario), pero todo se recompuso y, desde abril de 2020, es director de Cencosud y el viernes se sumó a la mesa de la filial de centros comerciales.

De evidente ascendencia alemana, es originario de Temuco, ciudad donde se estableció el clan Paulmann a su llegada a Chile. Tanta es la cercanía entre las familias, que una pariente directa de Krause se dedicó a cuidar a la madre de Horst durante varios años antes de su muerte.

Un ex directivo de la compañía explica que, independiente de quién presida el conglomerado, los tres hermanos Paulmann Koepfer deberán actuar en bloque, muy alineados. Por eso, se destaca que se podría elegir a un "externo" como presidente del grupo.

Esto, porque su padre se preocupó de dejar un plan de sucesión por escrito: a principios de 2013, el empresario dejó estipulado que será un Consejo de Administración integrado por los tres hermanos Paulmann Koepfer el que tomará las riendas del patrimonio familiar "en caso de muerte o incapacidad permanente del actual administrador de la sociedad, don Horst Paulmann Kemna".

Los acuerdos, según se fijó, se adoptarán con el voto a favorable de al menos dos de los integrantes de ese consejo.

Horst Paulmann controla junto a su familia el 53,3% de Cencosud; las AFP tienen el 20,4% y el resto se reparte entre accionistas minoritarios.

De concretarse el cambio de timón en la compañía, se daría en un periodo en que el grupo está bailando con la niña bonita, a diferencia de su archirrival Falabella. Sólo el año pasado, la acción de Cencosud subió 32% y este 2021 acumula una rentabilidad de 22,5%. Esto, ya que más del 70% de los ingresos del conglomerado provienen de sus supermercados, negocio que se ve casi inmune a las crisis pues las personas no dejan de comprar alimentos y artículos de higiene.

Además, se destaca que Paulmann logró conformar un equipo ejecutivo, liderado por el argentino Matías Videla, que es muy respetado por el mercado.

Con el liderazgo ejecutivo del trasandino, el grupo anunció la venta de una parte del negocio que la empresa tiene en Brasil (que se espera se concrete durante este año), selló una alianza con la aplicación Cornershop (luego de que Walmart decidiera desahuciar su acuerdo, y pese a la negativa inicial del propio Horst Paulmann) y, más recientemente, lideró el lanzamiento de un nuevo formato de locales con el que la firma busca competir de lleno en la industria de las tiendas de conveniencia.

Es tanta la confianza al interior de la empresa, que el viernes se anunció un programa de recompra de acciones de su propia emisión por hasta US$ 300 millones, el que se financiará en un 100% con flujos provenientes de la operación de la compañía.

Al interior de la compañía se destaca que el objetivo que se busca con esta alternativa -que será votada en una junta extraordinaria de accionistas fijada para el próximo 23 de abril- es lograr un retorno de inversión atractivo, especialmente si se considera -dicen las mismas fuentes- que el precio de la acción de Cencosud no refleja actualmente su valor intrínseco, y se espera que el precio de la misma aumente en la medida que se implemente el plan de inversiones 2021-2023.

Así, con un equipo ejecutivo que está mostrando positivos resultados, y con la unión que han evidenciado los hermanos Paulmann, muchos plantean: ¿hoy, es tan relevante quién presida Cencosud?