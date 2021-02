El cofundador de WhatsApp Jan Koum, quien en 2019 se había comprado por US$ 100 millones la mansión del ejecutivo de NBCUniversal Ron Meyer en Malibú, hace unas semanas quiso ir por más: pagó US$ 87 millones por la casa del lado. Con esto, se apropió de una nueva tajada del exclusivo barrio de Paradise Cove. La operación es la más cara que se ha llevado a cabo en el condado de Los Ángeles en lo que va del año.

La propiedad, que hasta hace poco perteneció a la fundadora de las bebidas energéticas Neuro Drinks, la bosnia Diana Jenkins, salió al mercado en mayo de 2020 por US $125 millones, pero la falta de interesados la llevó a reconsiderar su postura.

