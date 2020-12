¿Por qué no quedó Correa? La trastienda de la elección de BancoEstado

Coffee break

Al interior de BancoEstado lo daban por descontado el lunes en la mañana. "Tenía todo, todo el sentido", dice un alto ejecutivo. El economista Pablo Correa, vicepresidente, cuadraba para ser nombrado en reemplazo de Sebastián Sichel tras su abrupta salida de la presidencia de la entidad para competir en las primarias de Chile Vamos.

Correa, según explican en Alameda 1111, la casa matriz, además de capacidad técnica, tiene las redes políticas de Evópoli y cercanía con el ministro de Hacienda -que sabían haría las gestiones para que fuera nombrado- y además, lo que más resaltan, un rol expandido al interior de BancoEstado. "Correa está sentado en casi todas las instancias claves del banco. Lo conocen y conoce muchas áreas", dice un ejecutivo.

Esto porque el desafío de los cargos altos del directorio del BancoEstado son particularmente intensos si se compara con otros bancos y empresas, dado que tienen una función ejecutiva. De esta manera, el economista participa en el Comité Ejecutivo de la entidad y por eso, en el Comité de Auditoría y en el Comité de Cumplimiento y Conducta, entre otros.

A eso se suma que ejerce también desde abril de 2018 la presidencia de la Administradora General de Fondos del BancoEstado y es presidente de la filial BancoEstado Microempresas, área que será considerada clave en 2021 para garantizar ingresos en importantes segmentos de la población. También durante un tiempo estuvo a la cabeza de Caja Vecina.

Además, agregan, si bien tiene un gen de rol público evidente- participa en Horizontal y en las campañas de Evópoli- no tiene entre sus planes un salto del tipo candidato presidencial de Sichel, que era el gran temor de repetir para este nombramiento. Estas redes políticas eran precisamente un activo en tiempos de necesidad de articular políticas públicas complejas como el Fogape 2 en el que BancoEstado es protagonista.

Pero no fue el nombrado. A principios de semana se anunció que Ricardo de Tezanos Pinto, un nombre que no estaba en ninguna de las listas que circulaban, ocuparía la presidencia del BancoEstado. ¿Qué pasó? Cercanos al proceso explican que no era el momento para abrir un nuevo flanco político con RN y la UDI.

"En el fondo, la única razón es que era muy Evópoli. No hay que darle más vuelta", explica un cercano a las conversaciones. "Era una carta muy buena. La mejor. Más aún por su experiencia en el banco. Y se lo hicimos ver al Presidente. El escuchó, pero optó por otro camino", agregan.