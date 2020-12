Cómo identificar una estafa piramidal y blindarse

Cómo cuido mis lucas

Duda de las rentabilidades muy altas o totalmente garantizadas. También de los “ahora o nunca” y de las ofertas de “dinero rápido”. Todo eso es imposible.

Hace un par de años atrás el sistema financiero se remeció ante una serie de casos de estafas piramidales que se destaparon. AC Inversions, Grupo Arcano o lo sucedido con Rafael Garay, fueron algunos de los casos que acapararon la atención de la ciudadanía. Hoy, este tipo de esquema vuelve una vez más a la palestra con casos que han involucrado criptomonedas y la venta de activos financieros mediante internet a través de falsos corredores.

Desde el programa de educación financiera de Bci, explican que una estafa piramidal "es aquella en la que no existe una actividad o inversión real que la sustente, ya que es una empresa, persona o grupo pequeño de personas que prometen altas ganancias a futuros inversores a cambio de que les presten su dinero".

En el banco detallan que en este tipo de fraudes siempre existe "una persona que inicia la pirámide, que luego empieza a buscar otros interesados para obtener ganancias. La persona que comienza, le permite a los siguientes inversionistas obtener sus beneficios a cambio de que logren asociar a más personas a esta pirámide para ir creciendo y obteniendo ganancias seguras 'para todos'".

Los cuatro pasos

Para identificar este tipo de estafas en Bci elaboraron cuatro formas de poder identificarlas. La primera de ellas es que la persona va a ofrecer confianza para comenzar la estafa con el fin de otorgar una mayor sensación de seguridad.

Lo segundo, es que "en estas estafas no se entregan antecedentes formales de la conformación de la sociedad, ya que son entidades que no están sujetas a ningún tipo de fiscalización", apuntan desde Bci.

Otra de las singularidades de estos fraudes es que ofrecen dinero fácil y rápido: "Prometen altas ganancias en poco tiempo, lo que genera a los primeros inversionistas de la pirámide una mayor sensación de seguridad y la posibilidad de incentivar a nuevos inversionistas de sus círculos cercanos para hacer crecer más la pirámide".

Por ello, la recomendación es estar alerta y cauto sobre el tipo de ofertas que lleguen al momento de invertir. Cuando aparece información que puede ser muy atractiva se debe pensar dos veces antes de tomar cualquier tipo de decisión.

Una cuarta manera de identificarlas es que no cuentan con respaldos históricos y son poco transparentes. "El promedio de rentabilidad que estas empresas ofrecen es alrededor de 40% anual. La clave para comprobar que se trata de una estafa es que nunca se mostrará ningún tipo de respaldo de dichas rentabilidades o se presentan resultados falsos", sostienen desde Bci.

Cómo blindarse

Desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregan tres claves para evitar caer en uno de estos esquemas. La primera es que se debe investigar quién ofrece el producto y servicio financiero.

Para ello, una de las sugerencias que entrega el ente que supervisa al mercado de valores, seguros y banca es que tienen que ser entidades reguladas por la Comisión. Este requisito aportará mayor niveles de confianza sobre la entidad a la que se desea entregar los dineros para que sean invertidos.

El regulador destaca que establecen en sus normativas, exigencias mínimas de seguridad en el uso de sitios web para el comercio electrónico de valores de oferta pública por parte de las entidades que se encuentran autorizadas.

Asimismo, si "dígale no a cualquier persona que la presione a tomar una decisión de inmediato. Usted necesita tiempo para investigar. Cualquier entidad que ofrece inversiones entenderá su decisión", dicen desde la CMF.

La segunda clave es la de informarse apropiadamente de los riesgos. Para cualquier tipo de transacción de productos financieros que no son regulados, como por ejemplo, las criptomonedas, la Comisión llama a las personas a conocer sus particularidades y comprender los riesgos que conllevan.

La tercera clave es que no todo lo que brilla es oro. El supervisor del mercado de capitales enfatiza que no se pueden asegurar rentabilidades, por ello, indican que "no inviertas sólo basándote en lo que una persona famosa te puede recomendar"