La Asech, según las cuatro mujeres que llegan al directorio del gremio

Personaje

Hablamos con María Elba Chahuán, Dominique Rosenberg, Constanza Vásquez y Paula Valverde. Esto es lo que quieren para este desafiante año.

Dicen que llegaron a representar a los emprendedores y que no descansarán hasta hacer llegar las inquietudes de las miles de personas que se están sumando, como parte de un sueño o a la fuerza, al ecosistema emprendedor tras una crisis que comenzó con el estallido social y que se agudizó con la pandemia.

Recién asumidas como directoras de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), María Elba Chahuán, Dominique Rosenberg, Constanza Vásquez y Paula Valverde, prometen un ambicioso plan junto al resto del directorio, liderado por Marcos Rivas.

De las elecciones, renuncias y toda la polémica que rodeó a la salida de Alejandra Mustakis, dicen que el tema está cerrado. “Las diferencias no fueron con las personas que estamos hoy, eran temas administrativos anteriores. En el actual directorio hay tres antiguos, versus siete nuevos. Y esos tres tienen una mirada integrativa que facilita la colaboración y nos potencia. Queremos hacer que nuestros socios brillen, no nosotros”, responde Constanza Vásquez.

María Elba Chahuán

Ellas mismas explican por qué decidieron sumarse al gremio. Rosenberg, fundadora de la marca de tiendas de belleza especializada, DBS, cuenta que empezó a cuestionarse el porqué de las cosas: “por qué me levanto, por qué trabajo, por qué vivo. Y sentí que la vida me ha devuelto mucho, he podido hacer muchas cosas que he querido hacer. Y me gustaría devolverle esa mano a la vida, ayudando a más personas a cumplir sus sueños”.

Mientras que María Elba Chahuán, socia fundadora de Aqua Rizola -que también emprendió con una máquina robotizada que limpia ductos, campanas, filtros; es directora de Mujeres Influyentes, Fundación Belen 2000 y creadora de Apaño tu pyme- dice que la digitalización es su caballito de batalla.

“Es muy solitario emprender. No todos tenemos los mismos talentos, y cuando se entra a un gremio como este, encuentras pares que te van ayudando a facilitar el emprendimiento”, explica, y adelanta que en marzo anunciará la alianza de Rizola con un “big player”.

Constanza Vásquez, experta en innovación social con Enlazo, dice que “tenemos la tarea de visibilizar las necesidades de nuestras bases y llevarlas a aquellas personas que toman las decisiones. Y podemos entender a las bases, porque somos parte de las mismas”.

Constanza Vásquez.

Por último, Paula Valverde, que lidera hace 15 años Grupo Limonada, tienda especialista en vestuario y accesorios infantiles, junto a su hermana y socia Valentina Valverde y que hoy cuentan con 115 tiendas en Chile y una en Miami, además de ser directora de Endeavor y presidenta de la Asociación de Marcas del Retail.

Dice que esta participación en la Asech para ella tiene un apellido especial: “fomentar el emprendimiento entre mujeres. Si bien Chile ha avanzado muchísimo en esta materia en los últimos años, aún tenemos una deuda grande con nuestras mujeres emprendedoras y es importante hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder erradicar los obstáculos que las mujeres sorteamos al momento de levantar un negocio”.

La lista de tareas

Todas concuerdan en que, a causa de la pandemia, se ha generado una explosión de nuevos emprendedores, y que necesitan diferente tipo de asesoría y ayuda para crecer.

María Elba Chahuán cree que en lo urgente hay que trabajar en el Fogape 2.0, pero también hablar de subsidios. “Las pyme son demasiado diversas, no puede existir una sola iniciativa para todos. Lo urgente es cómo se ayuda a esas personas que no están vendiendo nada. Y necesitan subsidios porque simplemente no van a poder pagar el crédito”.

Una de esas herramientas, apunta, es la digitalización, “cómo les enseño a vender en línea. Hoy el que no está digitalizado, no existe. Hay que incluso enseñarle a la gente a vender por Instagram”.

Otro de los ejes que se propusieron como directorio, es que la reactivación económica tiene que ser para todas las empresas. Constanza Vásquez lo explica: “Las empresas grandes, pequeñas y medianas son parte de un mismo sistema. Uno de los ejes es la reactivación económica, tenemos que ayudar a que haya una reactivación de las industrias. Hay pymes que no tienen ingresos, y pidieron créditos pensando que esto se iba a reactivar en algún minuto, pero en su industria aún no pasa nada, y ya se vienen las cuotas”.

Pero para que los emprendimientos sigan escalando, muchas veces necesitan mentorías, ayudas, un empujón. Dominique Rosenberg apunta: “Parte de las iniciativas que tenemos en la Asech es poder segmentar a los emprendedores. Cada uno está en distintas etapas. Y el gremio es para muchos una plataforma para informarse de dónde acceder a créditos, cómo crecer, acceder a mentorías y otros emprendedores”.

Agrega que no quieren que la Asech se encargue solo de políticas públicas, sino que sea una plataforma para que los emprendimientos puedan llegar a cualquier nivel y puedan cumplir su sueño a la escala más alta que se les ocurra.

Dominique Rosenberg.

Mientras que Vásquez dice que una de las medidas urgentes que potenciarán será el “fondo de fondos”, que busca que las AFP puedan invertir el 1% de los fondos de pensión de libre disposición en pymes.

“Tenemos que hacernos cargo de una diversidad. Vivimos en un país que nos encantaría que fuese de oportunidades para todos, sin embargo, la gran parte carece de muchas cosas. Por ejemplo, no todos tienen acceso a las redes y como Asech tenemos que generar ese espacio. Así como también de las diferencias que tenemos para emprender en regiones”.

Paula Valverde agrega que el mundo del emprendimiento tuvo que adaptarse rápidamente a nuevos desafíos, como la incorporación del comercio electrónico. “Con esta transformación, surgen nuevos desafíos a enfrentar, como la ciberseguridad de negocios y clientes, la importancia de brindar buenas experiencias digitales a los clientes, lograr la eficiencia logística y una oportuna y cercana atención a los clientes”.

Por último, y algo que ellas conocen muy bien, buscarán atacar la brecha de género que hay en el mundo del emprendimiento. “A las mujeres sí les cuesta más tener créditos, y ahí hay que emparejar la cancha”, dice Chahuán.

Paula Valverde

Elecciones más elecciones

En un 2021 marcado por una serie de elecciones y el inicio de la redacción de una nueva Constitución, también será clave el rol que quieren jugar las mujeres de la Asech.

“El emprendimiento es una forma de vida. Y es la manera en cómo el planeta va a seguir funcionando, por lo que tiene que estar concebido desde el diseño país. Tenemos que enseñarle a nuestros niños desde chicos a no tener miedo al fracaso. La Constitución tiene relación con el diseño de un país a largo plazo. La educación es un espacio que tiene que estar de la mano con el emprendimiento”, dice Constanza Vásquez.

María Elba Chahuán agrega que “lo que vamos a vivir es histórico. Me ha gustado que con el estallido social y la pandemia, tanto el gobierno como todo el país, pusieran el concepto pyme en el top, y que se reconozca que el emprendimiento y las pequeñas empresas son la potencia y el motor de la economía. Ojalá tuviéramos plasmado en la Constitución el facilitar el emprendimiento y fomentarlo, con menos burocracia”.

Mientras que Vásquez apunta con otro tema que preocupa a la Asech. “También debe mejorarse el reemprendimiento. Se ha avanzado, se han generado mejores espacios, pero en Chile es tremendamente caro quebrar”. Y Chahuán la complementa: “Me encantaría que así como puedes armar tu empresa en un día, se pueda disolver tu empresa en un día”.