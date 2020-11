Quién es Álvaro Jalaff, el CEO de Grupo Patio que podría comprar Vivo a Álvaro Saieh

Personaje

A sus 40 años lidera un “imperio” de strip centers, que podría seguir creciendo si su firma, Patio, concreta la compra de los activos de Vivo Corp. dicen que es un “gran negociador”.

Álvaro Jalaff estuvo en el centro de la noticia esta semana. El lunes se conoció que Grupo Patio, la firma que co-fundó con su hermano mayor, Antonio, y de la que hoy es su CEO iniciaba conversaciones formales con Vivo Corp, de Álvaro Saieh, para fusionar, comprar o asociarse. Pero también, fue testigo privilegiado de las históricas elecciones en Estados Unidos: estos días se movió entre Nueva York, donde Patio instaló oficinas, y Miami, donde vive desde mediados de septiembre.

Rápido y duro negociador, que se esfuerza en comprar barato y que no se cansa hasta concretarlo. Con esas palabras describe su forma de operar un ejecutivo de una empresa que lo conoce bien y que ha lideado en más de una oportunidad con él. “Tiene un sentido de la oportunidad increíble”, complementa la misma persona.

Alguien recuerda por ejemplo, cuando en 2017 negoció la compra, junto con LarrainVial, del fondo inmobiliaria de Aurus, gestora que tuvo que cerrar sus fondos luego que su ex gerente Mauricio Peña, fuera acusado de estafa y entrega de información falsa al mercado. Para esa negociación, que lideró Jalaff, “se puso en el lugar del otro, vio sus dificultades y oportunidades, y ofertó y ganó. Así es él para negociar, analiza rápido lo que tiene al frente y se adelanta cinco pasos a lo que el otro le puede rebatir en el precio”, dice otro actor que lo conoce muy bien. Lo describen como un negociador duro, que se esfuerza en comprar barato y que no se cansa hasta concretarlo.

Así, desde ese strip center que partió hace 16 años en la esquina de Tobalaba con Eliecer Parada y que inició la historia de Patio, crecieron no solo en Chile sino que en Perú, México y Estados Unidos, cuentan con más de 110 activos enfocados a renta y operan cinco unidades de negocio: Comercial, Oficinas, Industrial, Residencial y Patio Capitales. Solo el año pasado tuvieron ingresos reales por rentas por 1,8 millones de UF o algo así como US$ 70 millones. Los activos bajo administración que tienen superan los US$ 1.700 millones.

Eso sí, Jalaff (40 años, casado, 4 hijos) cada vez que puede destaca que no trabaja solo y que Patio integra un sinfín de miradas. De ahí, por ejemplo, que estos días cuando se sentaron formalmente a analizar el negocio con los Saieh estuvo Pablo Manríquez, gerente de Patio Comercial, en Estados Unidos. Por la parte legal, en tanto, Ricardo Escobar, Vanesa Facusse y Carolina Menichetti asesoraron a Jalaff, el estudio Garriguez lo hizo por Patio y a Saieh lo asesoraron abogados internos de CorpGroup y de Morales & Besa.

Madrugar y trabajar todo el día

Trabajador desde niño, siempre recuerda que cuando pequeño le ayudaba a vender a su padre en los veranos y era tratado como un empleado más. Suele recordar una frase que él le decía: “Si quieres tener buena suerte en los negocios, levántate temprano y trabaja todo el día; así es la única forma de que algún día llegue la suerte”.

Hoy, Álvaro se mueve entre Estados Unidos, México, Perú y Chile, donde reside oficialmente, en búsqueda de nuevos negocios.

Sergio Jalaff, el patriarca, quien es hijo del inmigrante sirio Pedro Jalaff, es cercano a Álvaro Saieh -son paisanos, recuerda alguien- fue el precursor de la industria de centros comerciales vecinales en Chile, implementando un modelo que conoció a fondo en Estados Unidos. De ahí que no fuera extraño que los hermanos Jalaff Sanz siguieran una senda similar hace 16 años.

Aunque no son amigos, los Saieh y los Jalaff se conocen hace tiempo por temas de negocios. Ya le habían comprado en febrero del año pasado cuatro activos a CorpGroup por US$ 180 millones.

Pero el de ahora podría ser un millonario acierto que traspasaría los activos de Vivo Corp a Patio, o incluso que Saieh se siente en el directorio de la firma y que tome una parte de la propiedad. Todas las opciones son parte de un estudio que se extenderá por 120 días.

Y el tamaño no es menor: según la Memoria de 2019, Vivo suma siete centros comerciales, cuatro outlets, 34 stand alone y 16 strip centers en todo Chile.

Quien ha liderado todas estas tratativas ha sido Jorge Andrés Saieh por el lado de Vivo y Alvaro Jalaff por Patio, pero siempre apoyado por el Comité Ejecutivo en el cual participa su hermano Antonio, Andrés Solari, Cristián Menichetti, Pablo Manríquez y Cristián Cahe.

Quienes están al tanto del negocio cuentan que Álvaro Jalaff y Jorge Andrés Saieh por primera vez hablaron sobre la posibilidad de avanzar en este negocio durante una feria internacional de shopping center en mayo del año pasado, en Las Vegas. De ahí en adelante, tuvieron varias conversaciones, tanto en Santiago como en Estados Unidos para ir concretando el acuerdo, las que se intensificaron estas últimas semanas aprovechando que ambos estaban en EE.UU.

Dentro de esas conversaciones también participó en algún momento Álvaro Saieh, pero fue su hijo quien dio el vamos.

El directorio de Patio está compuesto por Paola Luksic, Alejandra Mustakis, Vannesa Facuse, Darío Calderón, Andrés Solari, Antonio Jalaff, Patricio Rojas, Sebastián Khamis, Cristián Abumohor y Cristhoper Blundin. Todos estuvieron permanentemente informados y siguiendo de cerca los avances del acuerdo con los Saieh. Es una mesa muy activa, que hace mucho seguimiento a cada una de sus decisiones, dicen cercanos.

Su cruzada por las pymes

“Yo fui pyme”. En más de una ocasión Álvaro Jalaff ha reiterado que ellos fueron una empresa pequeña, así que saben de las dificultades para llegar a pagar las cuentas a fin de mes en la oficina.

Por eso que entre quienes lo conocen no extrañó la iniciativa que él personalmente lideró y que todo el directorio y el comité ejecutivo secundó en mayo de este año producto de los catastróficos efectos que la pandemia estaba causando en los inquilinos de sus centros comerciales y que tituló “La otra utilidad”. “Por lo que hagamos hoy seremos medidos en el futuro”, se lee en la carta abierta que publicó Jalaff a fines de mayo en medios de comunicación.

Hasta la fecha, la suspensión temporal de los arriendos ha beneficiado a cerca de 400 clientes y, adicional a ello, Grupo Patio está todavía hoy implementando distintos tipos de descuentos a sus clientes pyme para apoyarlos con las reaperturas.

En cuanto a las asesorías y mentorías incluidas en la iniciativa, se han realizado a la fecha cerca de 120 orientaciones en temas financieros, legales y emocionales a pymes de distintos rubros, como peluquerías, vestuario y calzado, cafeterías, pastelerías, accesorios de celular, veterinarias, librerías. A julio, contaban con unos 55 interesados en obtener créditos a tasa 0% que propuso Patio a sus clientes.

El Mal Paso

Pero no solo de Patio vive Álvaro. Además es socio de empresas como Youtopia, que aparte de su gimnasio en La Dehesa tomó control del ex Balthus y será Youtopia Vitacura. También está en Provalle, una exportador de frutas y productor del pisco Mal Paso.

Una de las cosas que más lo motiva, dicen en su entorno, es el venture capital y ahí ha invertido en emprendimientos como la fintech Kredito, Biwiser, Cotalker, Haip, Agucare y Allvp, entre otros. También participa activamente en la Asech y en la Multigremial Nacional que lidera Juan Pablo Swett.

Pero en otras ligas, también está en el directorio de la Fundación Dunas de Cachagua, que busca proteger el ecosistema de las icónicas dunas de la playa de la Zapallar y evitar el desarrollo inmobiliario en ellas.

El petit comité de Patio



Según cuentan, Álvaro Jalaff suele decir “siempre hay que rodearse de gente más inteligente que uno”.



Es por eso que Patio cuenta con un sólido Comité Ejecutivo, instancia en la cual se toman las decisiones del día a día y se administran todos los detalles de la operación. Siempre bajo los lineamientos del directorio. Además, todos los miembros del Comité Ejecutivo participan como socios de la compañía.



¿Quiénes lo componen?

Antonio Jalaff, uno de sus 5 hermanos, y quien se ha dedicado en este último tiempo a abrir la oficina del grupo en Estados Unidos con base en Nueva York y también está a cargo de la relación con todos los stakeholders de la compañía.



Fue él quien por años estrechó lazos con Norman Foster y logró convencerlo de que diseñara un proyecto sostenible en la comuna de San Joaquín con el espíritu de hacer una ciudad más justa. Este desarrollo inmobiliario se ubicará al lado de La Fábrica Patio Outlet, proyecto emblemático de la empresa, que rescató patrimonialmente la antigua textil Manufacturas Sumar, y que da la entrada oficial de Patio al segmento residencial.



Andrés Solari es vicepresidente del directorio y representa a Algeciras, el family office de los Elberg, en la mesa. Tiene experiencia en distintas industrias: en la financiera como vicepresidente del Banco internacional, en agroindustria es vicepresidente de Hortifrut y en el sector automotriz participa en AutoSumitt, entre otros.



Cristián Menichetti, se sumó a Grupo Patio aproximadamente dos años después que se fundó la compañía y es considerado cofundador de ella. Además, es gerente general de Patio Oficinas, Patio Industrial, Patio Residencial y cohead de Patio Capitales. Esta división ha crecido mucho últimamente gracias a su alianza con LarrainVial. Menichetti es uno de los que destaca por sus análisis en cada transacción. Además, se encarga de la implementación y seguimiento de las operaciones.



Pablo Manríquez, gerente general de Patio Comercial, la división que más ha crecido en la empresa, es otro de los que integra el comité ejecutivo. Quienes lo conocen dicen que es muy analítico y con un destacado perfil comercial. Producto de su posición y capacidad ha estado muy involucrado en el acuerdo con Saieh. De hecho estuvo en Estados Unidos donde se cerró el deal.



Cristián Cahe, es cohead de Patio Capitales. Aporta su amplia experiencia en la banca entre los que se cuentan distintos altos cargos en Citibank y HSBC.