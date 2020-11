Pablo Zamora, cofundador de Notco, quiere ser constituyente

Videos DF MAS.

En el programa Punto de Partida, de DF MAS, el co-fundador de NotCo, quien hoy figura como asesor externo de la startup chilena, confesó que prefirió radicarse en Chile y jugárselas por el ecosistema local.

"Pablo, ¿me escuchas?” Desde su casa en Culipran, en la VI región, el socio fundador de NotCo intentaba conectarse a Punto de Partida, el espacio de conversación entre DF MAS y emprendedores. Pese a que ya no es parte de la primera línea de la foodtech chilena de moda que hoy se encuentra abriéndose paso en el mercado norteamericano de la mano de Jeff Bezos, Pablo Zamora tiene planes propios.

Después de unos minutos y varios intentos nos conectamos. “¡Por fin Isabel! ¡Lo logramos!”, comenta aliviado Zamora. Viste una camisa de flores y anteojos de marco azul.

El salto de NotCo a las grandes ligas lo tiene contento y orgulloso, pero definitivamente ese capítulo ya es historia para él. Pese a que sigue siendo asesor externo de la compañía, él optó por Chile, específicamente por fortalecer el músculo científico tecnológico a nivel local.

Son tres las áreas en la que el biotecnólogo quiere poner énfasis: la educación primaria en colegios a través de una red de colegios en la que se incluye el establecimiento educacional de Culipran, comunidad rural de la VI región donde reside y espera exportalo a México también; a nivel académico a través de AptaBuilder, un programa que promueve la creación y desarrollo de emprendimientos de base tecnológica “Made In Chile” en proyectos universitarios y doctorales e; influyendo en los tomadores de decisiones a nivel gubernamental a través de sus asesorías en la OEA, donde ha tenido contacto con ministros de economía de gran parte de los países de Latinoamérica.

Consejero emprendedor

Desde se la oficina que habilitó en su casa que nada tiene que ver con el laboratorio al cual estaba acostumbrado a trabajar, al biólogo de la Universidad de Santiago y Doctor en Biotecnología de la Universidad de Davis en California, Estados Unidos, dice estar contento en esta nueva etapa. Y que le entusiasma compartir su experiencia como emprendedor. “Como asesor en Apta Builder conocí a un grupo de jóvenes de un centro de nanotecnología que están desarrollando un nanomagneto capaz de detectar una bacteria como la del Covid-19 sin la necesidad de un test PCR”, relata.

A los que inician sus primeros negocios, señala que lo primero es diferenciar lo que es una startup -que en su génesis viene a resolver un problema que no ha tenido solución previa y que se proyecta escalable- y un emprendimiento -iniciativa que busca generar capital a una escala menor-.

“Para ambos casos, definir los objetivos de la idea, asesorarse, si es posible, con buenos crowdfunders, tener muy delimitado el marco legal y ser creativos además de, en lo posible, darse a conocer es fundamental. En Chile hay mucha gente haciendo cosas increíbles, pero pocos tienen la habilidad de amplificar sus ideas y otros prefieren trabajar de manera más discreta”, comenta. La formación de equipos multidisciplinarios y que a la vez tenga el foco de mejorar el ecosistema local es lo que a su parecer se debe reforzar. “La pandemia ha obligado a muchas personas a reinventarse y a volverse emprendedores cuando nunca lo fueron, por eso es importante que tenga claro que esto requiere esfuerzo, pero sobre todo convicción”, apunta.

“Quiero ser parte del proceso”

Fue de los que se sorprendió “gratamente” de los resultados del panorama electoral que se vivió el domingo pasado. No descarta ser constituyente, y confiesa que “me gustaría ser parte del proceso, incluso a pesar de que estuve a favor del Apruebo puede ser que más adelante esté peor de lo que esté ahora pese a que me he sacado la mugre trabajando, pero la verdad es que nosotros hemos bailado con la bonita todo este tiempo. Pero si yo pierdo en esta pasada, pero ganan más personas de las que no han ganado nunca, yo igual me siento contento. No tengo rollo con eso.” Para Zamora una nueva Constitución es una forma concreta de nivelar la cancha.

Además, a nivel estatal considera que a la ciencia y tecnología como tal no se le da el mismo espacio que a otras áreas productivas. “Creo que es fundamental que la gente empiece a tomar conciencia que la ciencia y la tecnología no puede quedar en papers y en las aulas de las universidades. Se tiene que hacer una práctica en la vida de los chilenos y resolver una infinidad de problemas que hoy los solucionan otro tipo de industrias”. En este sentido, el biólogo es crítico de cuánto se invierte efectivamente en ciencia y tecnología en nuestro país -equivalente a 0,3% del PIB más el recorte presupuestario-asunto que hace que la ciencia se encuentre en un estado precario.

Enarbolar la bandera de la ciencia

Su pasión por la ciencia le viene desde chico. Todo su quehacer se trata de eso. Pero, pese a que ha tenido la oportunidad de profesionalizarse como científico, siente que el sistema educativo y las políticas públicas no le dan la fuerza que este tema merece.

“Uno de los grandes dolores que tenemos los científicos a nivel de representación en el ministerio, es que no ha levantado el rol de la ciencia al nivel que nuestros compañeros han esperado. Cuando llega un ministro como Andrés Couve que es un científico extraordinario, no notamos una intención de enarbolar políticamente la bandera de la ciencia al mismo nivel que la tiene la fuerza de la minería o la de economía. De esta forma, perdemos nosotros los científicos”, señala.