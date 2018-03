Aleuy responde a críticas por reforma constitucional: "Me impresiona el doble estándar de la derecha en Chile"

Actualidad

"Ellos presentaron la reforma al Código Penal el 10 de marzo, un día antes de irse y ninguno de ellos armó un escándalo", sostuvo el subsecretario del Interior.

A pocos días de que termine el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el subsecretario del Interior se alineó con la mandataria y también defendió el proyecto que reforma la Constitución que le valió críticas por parte de diversos sectores políticos.

Ya en la mañana, en la firma del proyecto, la jefa de Estado sostuvo que el envío de los cambios a sólo cinco días de que finalice el gobierno "no debería sorprender a nadie (...) Yo lo he dicho, vamos a gobernar hasta el último día".

En tanto, Aleuy afirmó que "se ha trabajado mucho en esto, ha trabajado directamente el ministro del Interior y la Presidenta de la República", dijo el secretario de Estado en conversación con Tele13 Radio.

Añadió que "elaborar un proyecto de nueva Constitución no es un proceso breve, es un proceso largo, uno no puede hacer una propuesta al país de un día para otro, el alegato de los tiempos es un alegato que no me parece sustantivo, lo importante es que hay un texto que va a seguir el cauce institucional que nuestro sistema democrático determina".

Y fue más allá al apuntar sus críticas hacia la derecha, a quienes calificó de "doble estándar".

"Hay un texto y se van a usar los mecanismos constitucionales, en este caso el Congreso, y respecto a las críticas que han hecho sectores de la derecha, me impresiona el doble estándar de la derecha en Chile, porque ellos presentaron la reforma al Código Penal el 10 de marzo, un día antes de irse y ninguno de ellos armó un escándalo, lo hicieron el 10 de marzo de 2014".

Aleuy además rechazó que la presentación del proyecto, que se realizó hoy en La Moneda, sea para "hacer un check", puntualizando que espera que la discusión parlamentaria se lleve a cabo durante el próximo gobierno ya que "se hizo un proceso previo ciudadano en esto".