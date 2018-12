Ampuero: “Chile no va a adherir a nada que pueda ser usado en su contra y que atente contra nuestra soberanía”

Actualidad

La decisión del gobierno de restarse del Pacto Migratorio de la ONU generó revuelo en Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, se refirió hoy a la decisión del gobierno de no suscribir el Pacto Mundial para la Migración. El canciller afirmó que "el texto discutido en Naciones Unidas choca con las normas de Chile para tener una migración segura, ordenada y regular".

Al respecto, indicó que esto se debe porque "no establece con total claridad la distinción entre un migrante regular que llega a nuestro país, se instala respetando escrupulosamente las leyes que nos hemos dado y uno irregular que entra sin respetar las normas, probablemente a través de pasos no oficiales".

Otro elemento consignado por el ministro fue que el pacto flexibiliza la posibilidad de cambiar de estatus por parte de los migrantes. "Usted llega a este país bajo una determinada explicación, estatus o condición y lo puede cambiar. Llega como turista y lo puede cambiar a buscar una visa de trabajo. Eso no nos convence como país", señaló.

El secretario de Estado además dijo que desde el "desde el comienzo de este gobierno se han fijado aquí reglas claras para tener una migración ordenada, segura y regular", con el objetivo de "hacer frente a una migración descontrolada y desordenada en el momento en que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera asume sus funciones".

"Cualquier persona es libre de salir de su país, tiene el derecho a hacerlo, los migrantes, tienen derechos, pero cada país tiene el derecho y es soberano también de fijar sus propias reglas de migración", precisó. "Chile tiene las puertas abiertas hacia quienes quieren venir a trabajar, contribuir, integrarse a nuestra sociedad, respetando desde luego sus leyes. Pero tiene las puertas completamente cerradas hacia quienes buscan llegar a delinquir o a violar o a burlar nuestras leyes y eso es algo a lo cual Chile y este gobierno no va a renunciar", indicó el Canciller.

También, aseguró que "si bien no es un acuerdo vinculante jurídicamente, Chile no va a adherir a nada que pueda ser usado en su contra en cortes internacionales y que atente contra la soberanía del Estado de Chile". En ese sentido, agregó que "cuando Chile firma un documento, aprueba algún documento y da su palabra, es su palabra la que deja allí empeñada y entonces por eso el país, su Gobierno, el Presidente, el Canciller, toman las medidas adecuadas para que no se vea afectada la soberanía del país y también para que se sepa que aquello que uno respalda, firma y reconoce lo va a respetar y honrar íntegramente y si no es dan las condiciones no se firma aquello".

El Ministro recordó que sobre temas migratorios, Chile ha suscrito a la fecha la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias. "Ambos textos reconocen en el derecho de las personas a salir y volver a su país y el deber de ese país de recibirlos", explicó.

Además, indicó que "Naciones Unidas ha producido tres textos sobre migraciones: la Declaración de Nueva York del año 2016 y las declaraciones de los Diálogos de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo de 2006 y también la del 2013, cuyos principios Chile comparte". Por último, afirmó que Chile es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, cuyo objetivo 10.7 habla de "facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regulable y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificada y bien gestionadas".

"Nadie, quiero subrayarlo, nadie puede decir que Chile está en contra del mutilateralismo o los derechos humanos y eso lo podemos afirmar con toda entereza y convicción. Esta es una posición permanente del Estado de Chile, del Gobierno y desde luego de esta Cancillería", concluyó.

Reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar tras la decisión del gobierno del presidente Sebastián Piñera de no ratificar el Pacto Migratorio de la ONU. De acuerdo al subsecretario Rodrigo Ubilla, la posición de Chile viene dada por el hecho de que en el documento promovido por el organismo multilateral "no se diferencia entre migración regular e irregular".

Junto a Chile una serie de países también decidió no adherirse al pacto que está siendo ratificado en una cumbre de Marruecos. Los que integran este grupo son Estados Unidos, Italia, Polonia, Bélgica, Hungría, Austria y Australia.

Entre los que lamentaron la decisión de Chile destaca la expresidenta y alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que declaró estar "muy decepcionada", por una postura que solo pudo justificar señalando que "muchos líderes, en lugar de dirigir y dar ejemplo prefieren mirar las encuestas para ver si la gente teme a la inmigración".

En la otra vereda están quienes están de acuerdo con no suscribir el pacto. Como el senador Francisco Chahuán, quien sostiene que el documento "no va en el camino de la defensa real de los derechos de los migrantes".

A continuación las opiniones más destacadas en Twitter.

El Gobierno no va a la Cumbre sobre migraciones. El Gobierno no aprueba el Acuerdo de Escazu sobre Medio Ambiente ¿Estamos cambiando de política exterior sin un debate en el pais? — José Miguel Insulza (@Insulza) 9 de diciembre de 2018

Bien Pdte. @sebastianpinera al rechazar "pacto migratorio" que pretendía imponer la ONU. Bienvenido el amigo cuando es forastero( migrante)pero es Chile, y no la ONU, el que decide a quien recibe y que requisitos debe cumplir. Bien por Chile. — Aldo Duque (@AldoDuqueSantos) 9 de diciembre de 2018

En un mundo en el que volvemos a ser nómades, la migración es un asunto global y ningún país lo puede resolver con políticas domésticas. El Pacto Mundial de Migración es un intento positivo de ordenar este tema y de abrir el diálogo para resolver los desacuerdos colectivamente — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) 10 de diciembre de 2018

Acertada decisión del gobierno d no adherir a Pacto Migratorio ONU. El país debe acoger a extranjeros mediante política migratoria responsable, q sea autónoma, vele x intereses d Chile y sea receptiva a inmigrantes q realmente buscan mejores oportunidades aportando a nuestro país — J Van Rysselberghe (@jvanbiobio) 9 de diciembre de 2018

Apoyamos la decisión del @GobiernodeChile de no suscribir el pacto #Migratorio de la #ONU, pues no va en el camino de la defensa real de los derechos de los migrantes, cosa que si ha hecho Chile en los últimos meses.

https://t.co/jVcTnCzgok — Francisco Chahuán (@chahuan) 9 de diciembre de 2018

La política exterior chilena era una política de Estado de largo plazo, apoyada por todos. Pero primero con Escazú y ahora con el Pacto para la Migración de la ONU, el Presidente Piñera la convierte en premio para los sectores más conservadores de su gobierno. ¡Un grave error! — Alejandro Guillier (@guillier) 9 de diciembre de 2018

La presión organizada tiene resultados: Chile dice #NoalPactoMigratorio . Felicitaciones a los miles que durante semanas presionaron para lograr este resultado. No queremos inmigracion ilegal #RecuperemosChile pic.twitter.com/2U6p903cvc — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) 9 de diciembre de 2018

El gobierno no puede sostener q lo único d la relación internacional q requiere acuerdos es el comercio. Si queremos un orden internacional integral también uno se compromete a ver otros temas como la migración, medioambiental, laboral y otros... pic.twitter.com/4pyFezYuTn — Ricardo Lagos Weber (@lagosweber) 10 de diciembre de 2018