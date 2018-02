Canciller Muñoz: "La soberanía territorial de Chile está salvaguardada"

Actualidad

El ministro lideró la reunión de preparación para los alegatos orales por demanda boliviana. También estuvo el futuro jefe de la cartera: Roberto Ampuero.

Agencia Uno

El canciller Heraldo Muñoz presidió hoy en París la reunión junto a los abogados nacionales e internacionales para preparar los alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de marzo próximo. En la cita, también participó el futuro ministro de la cartera, Roberto Ampuero.

"Estamos muy bien preparados y tranquilos porque lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió: el acceso soberano (...) lo fundamental, la soberanía territorial de Chile está salvaguardada", afirmó el canciller tras el encuentro.

Con todo, aseguró que "estamos muy bien preparados y ahora sólo estamos puliendo los discursos que van a dar nuestros abogados. Estamos preparados para demostrarle a la Corte que no existe esa obligación a negociar".

Tras la cita, el secretario de Estado hizo un llamado al gobierno boliviano a no censurar los alegatos chilenos, como ocurrió en 2015 con la objeción preliminar, en el que -según el ministro- la ministra de Comunicación de la época dijo que "el pueblo no tenía por qué ver cosas que no le interesan". Mientras que en Chile, fueron mostrados los alegatos de ambas partes.

"Esperamos que esta vez no haya censura para los argumentos de chile en la televisión boliviana, y los bolivianos puedan saber por qué argumentamos lo que argumentamos sobre la base jurídica, histórica y política", dijo Muñoz.

Con respecto a las próximas acciones en la materia, el canciller aseguró que los abogados que van a litigar ya se encuentran definidos y que se trata "de los mejores", pero serán anunciados más adelante, y que aún queda pendiente seguir puliendo los alegatos para presentarlos el 19 de marzo. Luego de eso, hay que responder a lo que diga Bolivia ante la CIJ.

La cita estuvo marcada por la participación del futuro ministro de Relaciones Exteriores de la administración de Sebastián Piñera, Roberto Ampuero, a quien finalmente le tocará liderar los alegatos.

"(Ha estado) muy atento a las discusiones, tomando apuntes, escuchando los argumentos con mucha detención. No ha intervenido, pero me parece prudente que él se empape de las discusiones", dijo el canciller.