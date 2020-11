Actualidad

La sesión contó con la exposición del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Continúa la polémica en torno al Bono Clase Media, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) revelara a inicios de octubre que más de 430 mil personas habrían cobrado el aporte sin cumplir las condiciones, abriendo un proceso para que las personas se acercaran a la entidad para devolver los recursos.

Hoy, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en votación dividida, aprobó enviar un oficio al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para que instruya suspender la obligación de devolver el bono, fijada hasta el 30 de noviembre por el SII, hasta que no se reciban los antecedentes de la Operación Renta de 2021, que ocurrirá en abril próximo.

Esto, según los legisladores, ya que recién en ese momento se tendrá información respecto a los ingresos de los contribuyentes, pudiendo ratificar si podían optar o no al beneficio estatal.

En tanto, la instancia recibió la presentación del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, sostuvo que no se deben adelantar juicios respecto a las 437 mil personas a quienes se les objetaron el pago por eventual fraude al Fisco.

Afirmó que "no quiero que quede la sensación de estoy haciendo defensa corporativa, porque no es así, porque seguro que debe haber funcionarios que obtuvieron mal el bono y no entregaron los antecedentes que correspondían, pero eso hay que determinarlo caso a caso".

Informó que tiene dos auditorías en curso respecto a la forma de aplicar la ley y que no puede adelantar sanciones o un pronunciamiento "por ahora" debido a que primero debe terminar el proceso que sigue adelante el SII para que se reintegren los recursos eventualmente mal habidos.

Indicó que "estamos haciendo un trabajo lo más objetivo posible, para luego iniciar sumarios, ver si hubo dolo y aplicar sanciones" y agregó que "hay funcionarios públicos que se asustaron y devolvieron la plata sin que le llegara una comunicación del SII. Esos casos son reales de personas que al escuchar que se decía que los funcionarios públicos que accedieron al bono defraudaron al Fisco optaron por devolverlo".

Bermúdez dijo que "hubo gente que postuló que nunca han interactuado con el SII, que ganan $600 mil al mes y que a la larga no hay ninguna posibilidad de que al SII alguien se le escape debido a que está la Operación Renta que se efectúa en marzo de cada año".