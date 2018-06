Conoce los detalles de la interpelación al ministro de Justicia Hernán Larraín

Actualidad

Incidentes protagonizados por adherentes del régimen militar y polémica respecto a la escasez de recursos que dejó el gobierno anterior marcaron la jornada.

Los incidentes protagonizados por adherentes del régimen militar en las tribunas y la polémica respecto de que el gobierno de Michelle Bachelet ya habría adelantado que no existen recursos para una ley de reparación en materia de derechos humanos fueron los principales hitos de la segunda interpelación del esta administración, que esta vez recayó en el ministro de Justicia Hernán Larraín (UDI).

Desde el Ministerio de Justicia hicieron llegar un oficio del 18 de enero de 2017, suscrito por el entonces titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, y dirigido a su par de Interior, Mario Fernández, en el que se responde a un petitorio de las organizaciones de expresos políticos sobre "la factibilidad presupuestaria de efectuar una nueva propuesta de reparación", a lo que el documento de Hacienda replica que "para el año 2017 no existen recursos contemplados en el presupuesto para financiar una iniciativa de esta materia".

Es el documento que el propio Hernán Larraín usó de argumento para sostener que "me ha sorprendido que se interpele a este gobierno, cuando el ministro de Hacienda, en enero del año pasado rechazó poner recursos para este proyecto, para este mismo proyecto", haciendo énfasis en que la administración Bachelet "le ha traspasado la responsabilidad a este gobierno, no tuvo la fuerza, no tuvo la valentía, no tuvo los medios, para enfrentar algo que tuvo que ser asumido por ellos".

Y subrayó que para este gobierno no será posible avanzar en esta materia dada la "pésima herencia económica y sobre gastos fiscales" que habría heredado el gobierno anterior.

En cambio para la diputada interpeladora, Carmen Hertz, discrepó completamente de la versión del ministro respecto de que Hacienda hubiera negado el año pasado los recursos para el proyecto que retiró el Ejecutivo, provocando la interpelación que se prolongó por más de tres horas.

La parlamentaria, que se mostró insatisfecha, pues a su juicio "el ministro no respondió nunca cuales son los motivos por los que retiraron este aporte miserable y tardío a los expresos políticos, dijo estar en "absoluto desacuerdo" con el argumento del secretario de Estado de que Valdés haya dic que no había recursos para el proyecto retirado.

"No es cierto, en definitiva, que este proyecto no tuviera financiamiento. Este proyecto era un proyecto complementario de la Ley 20.874, complementario, se adjuntó un informe financiero en que se establecía claramente cómo se imputaba a la partida del Tesoro Público", argumentó Hertz.

Por otra parte, la también abogada pidió que se aclaré quiénes invitaron al grupo de partidarios del régimen militar que fue desalojado de las tribunas por funcionarios de la Cámara de Diputados, debido a su comportamiento.

Además advirtió que su partido está estudiando la posibilidad de recurrir a los organismos internacionales que con anterioridad "han condenado y sancionado al Estado de Chile, precisamente en el caso de personas torturadas, por una parte, la denegación de justicia y (...) sólo por el daño inmaterial que se causó a la víctima, es decir, el daño moral".

