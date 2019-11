Grandes empresarios advierten de riesgo de recesión en marzo "que puede ser muy profunda"

Actualidad

Tema fue discutido hoy en el tradicional comité ejecutivo que realiza la multigremial con sus gremios socios.

"Vemos riesgo de recesión. Recesión técnica son dos trimestres, por lo que tendríamos que llegar hasta marzo con números bajo cero. Y no solamente vemos riesgo de recesión, ya que si realmente no acogemos con mucha generosidad este llamado a la paz social a través de un pacto social, lo que vamos a tener es una recesión, no solamente larga sino que puede ser muy profunda".

Esa fue la advertencia que dio la mañana de este miércoles el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, luego de realizar el tradicional comité ejecutivo de la multigremial, en el cual abordó la situación del país con los representantes de los seis gremios empresariales que la conforman.

"Nosotros vamos a tener un mes de octubre negativo, en lo que va de noviembre también debería ser negativo. Ya vamos juntando dos meses y básicamente necesitamos dos trimestres para tener una recesión técnica. La recesión técnicamente debería darse en marzo", aseguró Swett.

En la instancia uno de los temas que se tomó gran parte de la discusión fue el anuncio del mandatario, Sebastián Piñera, de impulsar una reforma a la Constitución Política.

Sobre el tema, el líder de los empresarios sostuvo que en dicho proceso es importante juntar dos aspectos claves. "Nosotros lo hemos dicho claramente, creemos que hoy día necesitamos tener consciencia de que tenemos que juntar dos cosas, tenemos que juntar la participación de la ciudadanía -la ciudadanía está pidiendo que no solo quiere manifestarse, sino que quiere participar en la solución-, y al mismo tiempo juntar lo que es nuestra institucionalidad.

Entonces el desafío que hoy día tenemos es cómo juntamos estas dos realidades, las demandas ciudadanas a través de nuestra institucionalidad", sostuvo Swett.

En esa línea, el máximo representante del mundo empresarial recalcó que "para nosotros lo más importante es construir paz social, y que estén incorporados estos dos elementos: la ciudadanía y la institución".

Respecto a la fórmula para definir dichos cambios a la Constitución, Swett recalcó que como empresarios no han mostrado una preferencia hacia una alguna de las alternativas que han surgido. "Todavía no hemos discutido los mecanismos, entonces es difícil adelantarnos al fondo".

Con respecto a la histórica alza del dólar que se registró ayer, el líder empresarial mostró preocupación, pero valoró la intervención verbal del Banco Central.

"Era necesaria, porque la verdad tenemos que entender que un alza del dólar como se estaba viendo ayer, que fue muy preocupante, damnifica enormemente al poder adquisitivo. Si ya los salarios son bajos, un alza del dólar se transforma en que esos salarios van alcanzar para menos cosas", sostuvo.