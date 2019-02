Oxford Economics podría empeorar su ya pesimista visión para la economía chilena en 2019 tras pobre diciembre

Actualidad

En un reporte, desde la consultora británica afirmaron que los datos vistos a fines del 2018 “aumentan claramente los riesgos a las baja para nuestra previsión, ya por debajo del consenso”.

Nada de bien recibieron en Oxford Economics los datos económicos de diciembre, que mostraron un avance en el Imacec de 2,6%, por debajo del 3,3% al que apuntaba el consenso de los analistas recopilados por Bloomberg.

En una nota enviada a clientes, firmada por el economista James Watson, la consultora británica de estudios macroeconómicos advirtió que el retroceso del sector minero en términos desestacionalizados "no solo fue peor de lo que las cifras de producción industrial habían sugerido, sino que la actividad no minero no compensó".

En el análisis de la entidad, mientras la cifras "confirmaron nuestra estimación de 4,0% para el PIB en 2018", por otra parte los datos del último trimestre "plantean claros riesgos a la baja para nuestra previsión, ya por debajo del consenso, de un crecimiento del PIB del 3,0% en 2019".

Ante esto, advirtieron que "si el consumo o la inversión parecen débiles en las cuentas nacionales del cuarto trimestre, es posible que nos veamos obligados a reducir nuestra previsión para 2019".

Las Cuentas Nacionales correspondientes a 2018 serán publicadas por el Banco Central el próximo 18 de marzo, instancia en la que además las cifras de los tres primeros cuartos podrían ser revisadas.

Pese al tono negativo del reporte, Watson aclaró que "todavía hay razones para esperar que un consumo e inversión sólidos impulsen un crecimiento decente en la demanda interna durante el próximo año".

En eso, comentó que el crecimiento de las ventas minoristas mostró una aceleración al avanzar un 2,4% interanual en diciembre, registro que se compara positivamente con la caída en 0,8% interanual que se observó en noviembre.

"Sin embargo, el crecimiento plano no minero fue una decepción después del ya tibio aumento de 0,2% frente al mes anterior en noviembre", apuntó.