Papa pidió perdón por dichos sobre obispo Barros pero insiste en su inocencia

Actualidad

Sin embargo, aseguró que cree en la inocencia del obispo y sería un “mal juez” al condenarlo.

El Papa Francisco pidió hoy perdón por los dichos sobre Juan Barros, luego que la semana pasada en su visita a Chile aseguró que no hay pruebas en contra del obispo relacionadas con el escándalo de abusos contra niños en la Iglesia chilena.

"La palabra prueba es la que me traicionó, yo hablaría de evidencia. Yo sé que hay mucha gente abusada que no puede tener una prueba, no la tiene y que no puede o a veces la tiene, pero tiene vergüenza y la tapa y sufre en silencio", dijo el pontífice a los periodistas a bordo de un avión que lo llevaba de vuelta a Vaticano tras terminar la gira por Chile y Perú.

"Les pido perdón a ellos si los herí sin darme cuenta, fue una herida sin querer", aseguró.

Añadió que "se cuánto sufren y sentir que el Papa les dice en su cara tráiganme una carta es una cachetada. Y ahora me doy cuenta que mi expresión no fue feliz".

Sin embargo, el máximo representante del Vaticano aseguró que cree en la inocencia del obispo. "En el caso de Barros, se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Eso es lo que quise decir, no tengo evidencias para condenar. Si yo condenara sin evidencia o sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez", afirmó.

También dijo que rechazó el pedido de renuncia de Barros. "Vino a Roma y le dije no, así no se juega porque esto es admitir culpabilidad previa. Cada caso sin son culpables se investiga y yo la rechacé", explicó.

Por otro lado, aseguró que las evidencias en contra del obispo no han llegado al Vaticano y que él tiene "corazón abierto a recibirlas".

Barros es cuestionado por vínculos con expárroco de El Bosque, Fernando Karadima, declarado culpable por abusos contra menores. "Él estuvo presente –y perdón su soy crudo- mientras Karadima me tocaba", aseguró una de las víctimas, Juan Carlos Cruz.