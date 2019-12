Presidente Piñera y viabilidad de demandas sociales: "Debo preocuparme por no destruir la economía chilena"

Actualidad

Por otro lado, el mandatario respaldó el rol de la ministra Carolina Schmidt tras los decepcionantes resultados de la COP25.

"Como Presidente, le digo a mis compatriotas que debo actuar con responsabilidad, hemos escuchado la voz de la gente, pero debo preocuparme de no destruir la economía chilena, porque si la destruimos y Chile cae en recesión y alto desempleo, solamente vamos a perjudicar a la clase media y sectores más vulnerables", sostuvo el Presidente Sebastián Piñera frente a la creciente solicitud de demandas sociales y la forma que emplea el Estado para financiarla responsablemente y con recursos permanentes.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el mandatario fue consultado si es partidario de una reforma tributaria adicional para financiar la nueva agenda social, a lo que señaló que "la agenda social tiene un costo de US$ 5.000 millones, la de reactivación económica y apoyo a las Pymes de US$ 5.500 millones. Lo estamos haciendo en forma responsable, nada sería más irresponsable que un presidente que le dice que sí a todo y un país con recesión. Lo que estamos haciendo es lo que el país puede hacer sin comprometer el futuro".

Piñera recordó el acuerdo alcanzado en la tramitación del presupuesto 2020 en el congreso y el compromiso de eliminar algunas exenciones tributarias. "Estamos revisando las exenciones tributarias. En Chile hay muchas exenciones tributarias, por ejemplo, hay una tasa de impuesto para una determinada actividad, pero algunos la pagan y otros no, vamos a trabajar en ir eliminando las exenciones que no se justifican", dijo el jefe de Estado.

Agregó que "otra cosa que le anticipo es que está demostrado el efecto negativo para la salud que tiene los vaporizadores que han venido a reemplazar a los cigarrillos y, por tanto, igual como los cigarrillos que están afectos a impuestos y tienen restricciones para su publicidad, vamos a hacer lo mismo con los vaporizadores que en Estados Unidos están prohibidos".

Planteó que "está demostrado el efecto dañino a la salud, especialmente a los jóvenes que son atraídos y transformados en verdaderos adictos a estos vaporizadores. Ahí tiene dos medidas que nos van a ir generando más recursos".

Descartó aplicar nuevos royalty a determinados sectores. "El royalty minero ya existe y lo incrementamos nosotros en 2010, con el terremoto. Es un impuesto adicional, pero hay algo importante: no podemos estar discutiendo el tema tributario permanentemente. Eso genera mucha incertidumbre".

Recordó que "hasta el 18 de octubre la economía chilena venía creciendo con fuerza y veníamos liderando el crecimiento en América Latina. Luego todo cambió. En octubre el Imacec negativo y es posible que el de noviembre también. Esperamos que esta crisis de 60 días no sea una crisis permanente, soy más optimista que el Banco Central y espero que el próximo año la economía vuelva a ponerse de pie y vuelva a crear empleos".

Resultado de la COP25

El mandatario respaldó a la ministra Carolina Schmidt tras el decepcionante resultado de la COP25 y señaló que ella "hizo lo humanamente posible" para tratar de alcanzar acuerdos más ambiciosos. Además, indicó que, de todas formas, se lograron pactos importantes en materia medioambiental.

"Definitivamente no se logró lo que todos queríamos. Se lograron cosas importantes, por ejemplo 121 países se comprometieron a hacer más ambiciosos sus compromisos en la lucha en contra del medio ambiente o en contra del calentamiento global y el cambio climático. Más de 130 países se comprometieron a ser carbono neutral, es decir, emisión meta cero", dijo.

"No logramos un acuerdo en el Artículo 6, que permite la introducción de los bonos de carbono y es lo que permite a la sociedad civil, el sector privado, aportar a la solución frente al cambio climático. ¿Por qué no se logró? ¿Porque Chile no quiso? Pero por favor, yo personalmente hablé con muchos presidentes que estaban obstaculizando ese acuerdo", añadió el Presidente.