¿Se descongestionan los TTA? Causas pendientes en la justicia tributaria caen a septiembre

Pese a la disminución observada este año, los expertos aún no perciben una menor carga, sobre todo en la Metropolitana. Las causas que ingresaron al sistema en los primeros nueve meses del año bajaron de 1.525 a 742.

Uno de los principales problemas de la justicia tributaria es su alto nivel de congestión. El año pasado las causas pendientes alcanzaron un récord en los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) de 2.500. La cifra se ha incrementado sistemáticamente desde 2013.

Sin embargo, dicha tendencia podría cambiar este año. Así, por lo menos, lo anticipan las estadísticas de la Unidad Administradora de los TTA, ya que entre enero y septiembre los casos en trámite se reducen 9,7% respecto al cierre del ejercicio previo, totalizando 2.323.

Dicha cifra viene de la mano con una fuerte disminución en el total de causas que ingresaron al sistema en los primeros nueve meses del año, pasando de 1.525 a 742 (una merma de 51,3%).

Eso sí, los expedientes terminados -o sea, cerrados en el sistema- también cayeron en el período de análisis, pasando de 1.428 a 1.121.

Como era de esperarse, el mayor nivel de atochamiento se registra en los tribunales capitalinos. Los cuatro que funcionan en la Metropolitana representan el 76,4% de los casos vigentes en el país (1.775).

La mayor carga se la lleva el tercer y cuarto TTA Metropolitano, con 661 y 694 procesos aún abiertos, respectivamente. Dichas sedes consideran comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, entre otras.

A decongestionar

Expertos ven como “urgente” una propuesta legislativa en esta para reducir la carga sobre la estructura de los tribunales.

“En Santiago, donde se produce la principal congestión, los tiempos de tramitación de un juicio siguen siendo excesivos: hay casos en que pueden llegar a pasar dos años entre el momento en que el SII contesta un reclamo y el día en que el tribunal recibe la causa a prueba”, grafica el gerente senior de Consultoría Tributaria de EY Chile, Víctor Fenner.

El socio de Recabarren & Asociados, Luis Felipe Ocampo, coincide en que no percibe una menor carga en los TTA y señala que el fenómeno se podría explicar por los cambios que realizó el Servicio de Impuestos Internos (SII) al proceso de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) este año, ampliando a 30 días el plazo para interponer dicho recurso ante la autoridad.

“Hay que tener presente que la interposición de ese recurso suspende el plazo para reclamar mientras no ha sido resuelto, entendiéndose rechazado si el SII no emita resolución en el plazo de 90 días hábiles. Eso altera también el tiempo de ingreso de un reclamo al TTA”, asegura.

Cristián Bonacic, senior manager de Tax & Legal de Deloitte, plantea que por lo menos en la Metropolitana se percibe una importante “carga acumulada de arrastre” de causas de año anteriores: “Se ha visto un esfuerzo del SII por resolver administrativamente aquellos casos que pueden concluir en esa etapa, evitando una judicialización innecesaria”, señala.

Camilo Béjar, director tributario de AZ, es enfático en señalar que “en Santiago aún no percibimos” esta menor carga: “Es importante que dicha descongestión abarque no sólo la Región Metropolitana, si no también lo que ocurre a nivel del proceso en su conjunto (eventualmente hasta la Corte Suprema). En ocasiones, las demoras en cada etapa generan perjuicios importantes para la certeza jurídica para los contribuyentes”, expresa

“Creo que existe entre los contribuyentes una preferencia a resolver los asuntos en sede administrativa (ante el SII) en vez seguir un juicio de lato desarrollo, con pérdidas de tiempo y resultado incierto”, señala Cristián Mena, socio de Mena & Alessandri Abogados.