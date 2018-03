Sigue el fuego cruzado entre autoridades económicas de Piñera y Bachelet: Larraín y Valente responden a Eyzaguirre

Actualidad

Ello, debido al mayor déficit fiscal estructural que informó el saliente gobierno a un día del cambio de mando.

Agencia Uno

Continúa escalando la polémica por el mayor déficit fiscal estructural que informó el saliente gobierno a un día del cambio de mando.

Esto, luego de que hoy el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, calificara de "brutalmente irresponsables" los dichos del actual titular de Economía, José Ramón Valente, quien ayer afirmó que la administración anterior "les mintió a los chilenos" sobre la verdadera situación de las arcas del estado.

El actual jefe de las finanzas públicas, Felipe Larraín, hizo frente a la polémica, asegurando que es una "muy mala noticia" partir la nueva administración con un déficit estructural de 2,1% del PIB, en lugar del 1,7% que se anticipaba.

Tras exponer en un encuentro de Icare, el secretario de Estado evitó calificar los dichos de Eyzaguirre, pero enfatizó que no es neutro el impacto de US$ 1.100 millones de saldo negativo en las cuentas públicas en el largo plazo.

"Yo he dicho claramente lo que pasó con el déficit fiscal, y no es una opinión mía, es en realidad el acta del Consejo Fiscal Asesor y que cifra el déficit en 2,1%. Nuestro punto de partida es 2,1%, es un error que lamentamos, no lo voy a calificar, pero me parece sin dudas que nuestro punto de partida es peor y lo lamento porque además es una mala noticia", aseveró.

En este contexto, el ministro anunció que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para modernizar la regla fiscal y dotar de autonomía al Consejo Fiscal Asesor. Aunque el secretario de Estado evitó comprometer plazos.

Asimismo, Larraín aseguró que hacia fines de enero vio discrepancias entre el Consejo Fiscal y la Dirección de Presupuestos (Dipres) en torno a la metodología de cálculo del balance estructural, enfatizando -eso sí- que tuvo un "buen proceso" de traspaso de información con el exministro Eyzaguirre.

"Quiero rescatar un punto... por Dios que es bueno que tengamos un Consejo Fiscal Asesor y tenemos que avanzar en este tema. Queremos avanzar en darle autonomía y queremos profundizar nuestras instituciones fiscales porque creemos que le hacen bien al país", cerró.

En tanto, el ministro de Economía, José Ramón Valente, también le respondió a Eyzaguirre, luego que éste dijera que estaba "mal informado" y aclarara que "es completamente falso" que haya US$ 1.100 millones menos en la caja.

"Uno puede confundir mucho a la gente, pero la gente entiende las cosas simples; si uno tiene menos ingresos de los que creía y los mismos gastos, al final tienes menos plata y eso es lo que ocurre y eso es lo que va a pasar. Nos han informado que los ingresos estructurales estaban mal calculados y que los gastos siguen siendo los mismos (...) por lo tanto, no hay nada de mala información en mí y creo que lo que hemos dicho se ajusta perfectamente a la realidad", se defendió.