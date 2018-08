Tributos: las preguntas que deberá responder Larraín en el Congreso

Actualidad

Fin a la incertidumbre. Ayer por cadena nacional el presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó los ejes del proyecto de modernización tributaria, los cuales serán la simplificación del sistema, la mantención de la carga tributaria, la creación de nuevos impuestos y ajustes a la norma general anti elusión. Más allá de los detalles que dio a conocer el mandatario, hay varias preguntas que quedan abiertas y que se tomarán la discusión en el Congreso. Los mecanismos de compensación para recuperar la recaudación fiscal perdida por la integración, el diseño del denominado Defensor del Contribuyente, el impacto de los impuestos digitales, los beneficios que incorporará el régimen especial para las Pyme y cuán debilitada podría quedar la norma anti elusión, son las principales preguntas que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, deberá responder ante los parlamentarios, en lo que se anticipa será un intenso debate en Valparaíso.

¿Cómo se compensa la integración del sistema?

Uno de los principales anuncios del mandatario es que se integrará en un 100% el impuesto corporativo con el personal en el régimen semi integrado, medida que promete un intenso debate con la oposición. Los partidos de la ex Nueva Mayoría consideran que aquello implica una reducción de impuestos para los socios de las empresas. A esto se le agrega otro tópico que será desafiado: el beneficio de depreciación acelerada o instantánea para todas las empresas, lo que también reducirá los ingresos públicos.

El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, calcula en alrededor de US$ 600 millones el efecto de la integración, mientras que el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, apunta a un efecto de US$ 1.000 millones.

El gobierno ha comprometido que aquello será compensado en el proyecto, pero la duda que rondará la discusión es qué mecanismos específicos se incluirán, cuánto reduce la recaudación la integración total y si la carga tributaria que se incremente caerá sobre los mismos contribuyentes beneficiados.

¿Cuál será el impacto de los impuestos digitales?

Quizá la gran novedad del proyecto sea que se crearán nuevos impuestos a la denominada "economía digital", los que aplicarán para plataformas que proveen servicios desde el exterior en Chile como Netflix, Spotify y Airbnb. Adicionalmente, se regularizará la situación tributaria de aplicaciones como Uber y se fortalecerán los controles aduaneros para las importaciones de productos adquiridos en retailers como AliExpress y Amazon. "Vamos a equiparar la carga tributaria entre aquellas empresas que venden bienes y servicios en forma convencional y aquellas que lo hacen en forma digital", dijo anoche Piñera.

El debate en el Congreso se centrará en cuál es el impacto en los clientes de las nuevas regulaciones para las plataformas, principalmente respecto a los precios cobrados por dichas aplicaciones. Empresas como Uber y Netflix han desplegado un lobby intenso tanto a nivel parlamentario como de gobierno para interiorizarse sobre los nuevos impuestos digitales. Fuentes cercanas comentan que dicho despliegue se intensificará en el Congreso una vez que comience a discutirse el texto en la Cámara.

¿Qué tan autónomo será el Defensor del Contribuyente?

Piñera anunció que el proyecto creará la figura del Defensor del Contribuyente, un organismo que velará por los derechos de las personas frente a diferencias y litigios contra el Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería y los tribunales tributarios y aduaneros.

El nivel de autonomía de la nueva institucionalidad será uno de los puntos álgidos de la discusión, como lo fue en su momento al discutirse el nuevo Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Expertos proponen que dependa de centros de estudios, universidades o inclusive del Ministerio de Justicia.

Otro tema de discusión será el rol del SII respecto a la nueva institucionalidad, ya que el domingo Piñera fue bastante crítico con el organismo, señalando que actuaba con "arbitrariedad" frente a los contribuyentes de menor tamaño.

Ayer la Asociación de Funcionarios (Afiich) emitió una dura declaración pública calificando de "inaceptables" las críticas del mandatario: "Estas declaraciones, que son propias de algunos empresarios y asesores de grandes holding, no solo perjudican la imagen de nuestro servicio, sino que además denigra a los trabajadores y los expone a cuestionamiento público", dijeron.

¿Cuán favorable será el régimen para las PYME?

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) han desplegado un intenso lobby para que el proyecto incorpore medidas especiales que reduzca para el sector.

La integración del sistema tributario irá de la mano con un fortalecimiento del régimen para las PYME, que solicitaron a Hacienda aumentar de 50 mil UF a 100 mil UF las ventas anuales requeridas para ingresar al régimen 14 ter, el que contempla eximirse del Impuesto de Primera Categoría y llevar un mecanismo simplificado de contabilidad. Uno de los focos de discusión en el Congreso será hasta qué punto las nuevas facilidades para las PYME no abren la puerta para la evasión o elusión, considerando que grandes contribuyentes podrían encontrar mecanismos o vacíos legales para ingresar a dicho sistema. Esto, además considerando que Piñera anunció que las Pyme soportarán impuestos más bajos.

Otro punto que promete tomarse la discusión es qué pasará con el régimen de renta presunta para los contribuyentes pequeños en transporte, minería y agricultura. Por años se ha solicitado eliminarlo ya que se le considera un foco de potencial elusión impositiva.

¿Se debilitará la norma general anti elusión?

Uno de los "legados" de la reforma tributaria aprobada por el gobierno anterior es la norma general anti elusión.

En concreto la normativa -que comenzó a regir el 1 de octubre del 2015- establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá recalificar actos o planificaciones tributarias cuyo único propósito -en su visión- sea reducir la carga o eludir las responsabilidades tributarias. Eso sí, se respetan los principios de autonomía de la voluntad y la economía de opción para que la persona o empresa defina la mejor manera para pagar sus impuestos.

A la fecha, el SII no ha denunciado ningún caso ante los tribunales tributarios y aduaneros, pero los expertos consideran que ha tenido un efecto disuasivo en las acciones de las empresas y personas.

El gobierno propondrá una simplificación de la norma, buscando asegurar la certeza jurídica para los contribuyentes y también aplicar de manera efectiva la cláusula.

La redacción de la nueva norma será clave, por cuanto la oposición ha notificado a Hacienda que no estará disponible para debilitar la norma anti elusión, ya que la consideran como un elemento clave en la reducción que ha mostrado la evasión desde el 2014. El gobierno ha contenido expectativas señalando que las modificaciones serán "acotadas".