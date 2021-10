Gobierno le quita el pie en el acelerador a ley corta de pensiones y cambios a exenciones tributarias

DF TAX

Ejecutivo señaló que buscarán conversar luego de los cambios de fondo que hizo la comisión de Trabajo.Hacienda advirtió que con los ajustes, el proyecto está desfinanciado.

Una señal de realismo entregó ayer el Ejecutivo, en el marco de la tramitación del proyecto de ley corta de pensiones que aumenta la cobertura del Pilar Solidario y los ajustes a las exenciones tributarias que solventarán dicho gasto permanente.

En el inicio del análisis del proyecto en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro del ramo, Rodrigo Cerda, dio a conocer que el Ejecutivo no renovará la urgencia de discusión inmediata para el texto (que implica seis días de despacho en la respectiva cámara), y que en su lugar se le aplicará suma urgencia (15 días de trámite por cada cámara).

¿La razón? Según el secretario de Estado, la idea es conversar con los legisladores luego de los cambios de fondo que realizó la comisión de Trabajo en el primer trámite la semana pasada, en tópicos como la cobertura del Pilar Solidario y los cambios a exenciones a las ganancias de capital e IVA a servicios (ver recuadro hitos).

“Queremos un debate más detenido y con más detalles sobre estas modificaciones. Hay muchas luces de alerta en varios temas”, dijo el secretario de Estado.

Por lo mismo, la comisión acordó el cronograma de despacho del texto, en paralelo al trabajo de las subcomisiones que analizan el Presupuesto 2022: los martes y miércoles de las próximas dos semanas se abocarán a audiencias de expertos y organizaciones de Pymes y colegios profesionales, luego vendrá la semana distrital del 18 de octubre y el martes 26 se votará hasta total despacho, para ser analizado por la Sala de la Cámara el miércoles 27.

Proyecto desfinanciado

Tras acordar con el titular de la comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, un nuevo cronograma de despacho del proyecto, Cerda se abocó a calcular los efectos de las indicaciones aprobadas por los diputados de Trabajo. Así, los calificó de cambios que “vulneran la institucionalidad” en materias como cobertura y monto de la Pensión Básica Solidaria (PBS), los ajustes a las tablas de mortalidad y tributación a las ganancias de capital en operaciones bursátiles, ya que estarían reñidas con la facultad exclusiva del Ejecutivo en materias de seguridad social y tributos.

Hacienda advirtió que el proyecto está “desfinanciado” con los ajustes aprobados en el trámite anterior, ya que aumentaron en US$ 1.000 millones el gasto adicional solo para el 2022 y en US$ 1.600 millones hacia el 2036. Esto, por la mayor cobertura del Pilar Solidario y el anticipo de la edad para que las mujeres puedan acceder a las prestaciones estatales de jubilación.

Así, en total el mayor gasto para el Fisco el próximo año se ubicaría en US$ 2.044 millones y en US$ 3.000 millones para mediados de la próxima década.

Y no solo aumentarán los gastos, sino que los ingresos se reducirán según los cálculos de Hacienda, ya que ahora esperan que el próximo año el proyecto con las indicaciones le signifiquen entradas por US$ 905 millones al Fisco, desde los US$ 1.105 millones previos.

¿La diferencia? Si bien se percibirían US$ 231 millones por gravar las ganancias de capital con el régimen general de tributación, se dejarían de recaudar US$ 431 millones por no aplicarle IVA a la mayoría de los servicios.

“Estamos de acuerdo con gravar las ganancias de capital, pero hay que hacerlo de manera paulatina”, dijo Cerda.

Las principales modificaciones tras

el paso del proyecto por Trabajo