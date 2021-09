Ley corta de pensiones y cambios a exenciones da su primer paso: comisión aprueba la idea de legislar

DF TAX

Los diputados endurecieron el tono de las críticas hacia la propuesta del Ejecutivo, anticipando parte de las indicaciones que se analizarán mañana en la comisión de Trabajo de la Cámara.

Un primer paso en su tramitación dio esta tarde la ley corta de pensiones y las modificaciones a las exenciones tributarias que solventarán el aumento de la cobertura del Pilar Solidario.

Esto ya que la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (13 votos) la idea de legislar de la iniciativa, por lo que queda en condiciones para comenzar a ser analizada en particular en la instancia. Aquello ocurrirá este martes desde las 15:15 horas, cuando se analicen las indicaciones ingresadas por los legisladores y se legisle hasta total despacho para que el miércoles sea analizada por la comisión de Hacienda y el jueves por la Sala de la Corporación.

Pese a la unanimidad en la votación, la argumentación de los legisladores -especialmente de la oposición- estuvo cargada de críticas hacia la propuesta del Ejecutivo, anticipando el tenor de las indicaciones a ingresar a la comisión.

Así, la diputada de la FRVS, Alejandra Sepúlveda, anticipó que propondrá modificaciones para aumentar el aporte tributario de los contribuyentes de más altos ingresos, lo que significará restringir aún más algunas de las exenciones propuestas por el gobierno. También, propondrá que las mujeres puedan acceder a partir de los 60 años a la Pensión Básica Solidaria (PBS) y reducir las tablas de mortalidad desde su límite actual de 110 años a 85 años.

La legisladora de Convergencia Social, Gael Yeomans, se mostró en la misma línea, asegurando que "hay espacio" para abordar nuevas eliminaciones de beneficios tributarios.

El PPD Tucapel Jiménez manifestó que ve espacio para aumentar la cobertura del Pilar Solidario más allá del 80% que propone el Ejecutivo. "Aquí se ha dicho que estamos llegando a casi la universalidad de la cobertura del Pilar Solidario. ¿Por qué no pensar en que el Estado se haga cargo del 100% de las pensiones?", lanzó el legislador.

El diputado del PC, Amaro Labra, apuntó a cambios en el guarismo de aumento de la Pensión Básica Solidaria, para llevarla a montos cercanos a los $ 220 mil promedio. Su par socialista Gastón Saavedra propuso llevar la cobertura a un 85% de la población más vulnerable, lo que implicaría un mayor esfuerzo fiscal. También se manifestó contrario al seguro contra lagunas previsionales, criticando que se utilicen recursos desde las cuentas individuales de los afiliados al Seguro de Cesantía.

Mientras que el presidente del grupo parlamentario, Gabriel Silber (DC), señaló que "la necesidad tiene cara de hereje" al justificar su voto favorable a la idea de legislar, ya que consideró que "un aumento de $ 14 mil en la Pensión Básica Solidaria no es lo que esperábamos".

Intensa discusión

La instancia recibió en audiencias al presidente del Consejo Consultivo Previsional, Carlos Díaz; al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman; al presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas; y al exvicerrector de Economía y Administración de la Universidad de Chile, Patricio Basso.

El debate giró en torno a la cobertura del Pilar Solidario y el alcance de los ajustes a las exenciones tributarias que lo financian.

Por ejemplo, Kremerman criticó que el impuesto único a las ganancias de capital en operaciones bursátiles líquidas sea de una tasa de 5%, asegurando que ampliarla a 15% permitiría solventar una PBS de $ 220 mil a partir de noviembre y llevar la cobertura del Pilar Solidario al 85% de la población. También apunto a eliminar el régimen de renta presunta.

Rivas fue el más crítico respecto a las exenciones tributarias, apuntando sus dardos a la ampliación del IVA a todos los servicios -exceptuando educación, salud, transporte de pasajeros y las actividades profesionales realizadas con boletas de honorarios-. El representante de la Asech señaló que "no queremos pagar los platos rotos" de financiar en su mayoría el aumento de las pensiones en comparación a las grandes empresas, ya que cree que habrá "menor recaudación" en el IVA a los servicios porque las pequeñas compañías tendrán menor facturación y una "pérdida de competitividad" con los nuevos ajustes tributarios.

En la sesión, por el Ejecutivo intervinieron el ministro del Trabajo, Patricio Melero, y la coordinadora de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Javiera Suazo, quien se hizo cargo de las críticas de los expositores al proyecto.

La abogada defendió la aplicación de IVA a la mayoría de los servicios, basándose en el diagnóstico de la OCDE y el FMI, quienes calificaron como una "anomalía" que el país no aplicara como principio general que la totalidad de las prestaciones estén afectas al gravamen.

A su vez, explicó por qué el Ejecutivo no incorporó en su propuesta la eliminación de la renta presunta: "No se incluyó porque se determinó no afectar la reactivación de la economía en sectores como la minería, la agricultura y el transporte", señaló la directiva.