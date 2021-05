Ministro Ossa indicó que esta semana podrían presentar proyectos por mínimos comunes

Gobierno

Descartó demora en la presentación de iniciativas afirmando que “en esto no participa solo la oposición, también esperamos la propuesta de Chile Vamos, que aún están sociabilizando”.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, señaló que esta semana se podrían presentar algunos proyectos de los comprometidos en las conversaciones con la oposición y el oficialismo respecto a mínimos comunes para enfrentar la pandemia y la crisis social y económica.

Ossa descartó que el gobierno esté retrasando el envío de los proyectos señalando que "en esto no participa solo la oposición, también la propuesta de Chile Vamos, que aún están sociabilizando una respuesta y solo ahí nosotros habremos terminado de escuchar a todas las personas y presentaremos los proyectos de ley de la forma más inmediata, desde luego varios de ellos esta semana".

Asimismo llamó a cuidar el tono del debate entre gobierno y oposición "llegó la hora de paremos de tratarnos mal de hablar del regateo, del show mediático, por lo menos este gobierno no usará ese lenguaje. Centrémonos en las propuestas, no he visto grandes diferencias y espero que el objetivo de mínimos comunes se logre".

Cabe señalar que uno de los temas que más ha centrado el debate sobre mínimos comunes es el establecimiento de una renta básica universal, donde el ejecutivo plantea mejorar el Ingreso Familiar de Emergencia y transformarlo en universal. Además, se contemplan medidas para las pymes y el término de algunas exenciones tributarias.