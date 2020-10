Retiro del 10%: Piñera se reúne con Briones y Zaldívar y les pide acelerar gestiones para lograr un acuerdo en la reforma de pensiones

Gobierno

Las alertas se vuelven a encender en La Moneda luego que no lograran alinear a sus parlamentarios para frenar el avance del segundo retiro de fondos desde las AFP.

Durante dos horas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió en La Moneda con los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y del Trabajo, María José Zaldívar, para analizar lo sucedido ayer con la aprobación en general en la comisión de Constitución de la Cámara del segundo retiro del 10% de las AFP, pese a la oposición del Ejecutivo que nuevamente no logró alinear a los parlamentarios de Chile Vamos.

En el encuentro, el mandatario se mostró preocupado por el resultado de la votación y porque no se logró el actuar unitario que espera La Moneda para este tema, el que nuevamente pone en la mira el liderazgo no solo del mandatario, sino que también del ministro de Hacienda y los otros integrantes del Comité Político, que aún no logran convencer con sus argumentos a sus aliados.

El "fuego amigo" nuevamente afecta al Ejecutivo que ofrece -como alternativa para no perseverar en los retiros- avanzar en la reforma de pensiones que discute el Senado, pero que desde marzo no ha avanzado debido a la falta de acuerdo. Por tal motivo, Piñera pidió a sus minsitros redoblar los esfuerzos para alcanzar un pronto acuerdo que dé viabilidad política a la reforma de pensiones.

Briones, a la salida del encuentro en la sede de gobierno, señaló escuetamente que "estábamos trabajando en la reforma de pensiones como lo hemos dicho muchas veces. El tema de pensiones es nuestra primera prioridad, eso es lo que los chilenos esperan y en lo que queremos avanzar para mejorar las pensiones. Vamos a trabajar con toda la energía y fuerza, que es lo que los chilenos demandaron con fuerza desde el año pasado, mejorar las pensiones y en eso estamos".

Por su lado, la ministra Zaldívar reconoció una tardanza en presentar las indicaciones comprometidas para destrabar la reforma. De hecho, aún no hay un acuerdo con Chile Vamos en materia previsional. "Efectivamente la reforma de pensiones ha costado llegar a un acuerdo, llevamos muchos meses tratando de construir un acuerdo y estamos enfocados en poder hacerlo".

Afirmó que por eso "estoy enfocada en el empleo y en lograr alcanzar un acuerdo en materia de pensiones que es lo que necesitamos muchísimo y debemos avanzar de forma contundente, claramente necesitamos que los pensiones actuales y futuras mejoren".

Asimismo, volvió a criticar los proyectos que buscan el retiro de fondos de las AFP. "No hay que olvidar el objetivo de que si queremos mejorar las pensiones debemos hacer una reforma, pero usar los recursos que tenemos para las pensiones de mañana no es el camino".

Explicó que "las personas de menores ingresos que ya retiraron todo no tienen la posibilidad de retirar nada, todos los trabajadores informales no tienen fondos en las AFP, este no es el mecanismo para ayudar a las personas con más necesidades".

Frente a la propuesta del diputado Jorge Alessandri (UDI), que solicitó que el Estado pueda hacerse cargo de un segundo retiro mediante un préstamo, dijo que "el Estado no está en condiciones de entregar un segundo retiro, son US$20 mil millones, es una enorme cantidad de recursos, es el presupuesto del Ministerio de Educación para un año".