Timonel de la DC desafía al gobierno a dejar de ser "comentarista" de las malas cifras

Fuad Chahin fue categórico en asegurar que los últimos números demuestran que la economía está estancada.

En una larga reunión debutó hoy la Comisión de Sostenibilidad y Productividad de la Democracia Cristiana, encabezada por la senadora Ximena Rincón, en el marco de la cual el timonel de la colectividad, Fuad Chahin, criticó duramente al gobierno por la desalentadora cifra del último Imacec, advirtiendo que un 1,3% demuestra que "claramente los tiempos mejores no han llegado y no van a llegar" y desafió al gobierno a no ser comentarista de las males cifras y convoque al país a una agenda por el crecimiento económico.

A juicio del timonel las autoridades de gobierno están comenzando a tomar una actitud de "comentaristas" ante las malas cifras macroeconómicas. "hoy se entregó el Imacec del mes de junio, un 1,3%, el promedio del primer semestre es 1,9% y claramente los tiempos mejores no han llegado y parece que no van a llegar. Aumenta el desempleo y la economía está absolutamente estancada", detalló el dirigente falangista.

Sin embargo, señaló que ante este oscuro escenario, la DC "no va simplemente a criticar o emplazar", sino que se están preparando para proponer mediadas de corto, mediano y largo plazo, ya que ante los cambios de la economía "tenemos que ser capaces de tener otro tipo de políticas públicas, otro tipo de legislación e incentivo para que nuestro país vuelva a crecer".

Y es en ese contexto que surge la citada comisión en cabezada por Rincón, a la que se convocó a académicos, emprendedores, representantes de las Pymes, los municipios y también a representantes de la trabajadores, para que propongan al país nuevas y novedosas fórmulas para enfrentar problemas tales como la concentración económica, la baja productividad, mejorar la competitividad de la economía y hacerse cargo de nuevos temas como la economía circular.

Por su parte la senadora Rincón explicó que el equipo que recién comienza su labor, se centrará en dos grandes ejes: uno que abordará el crecimiento económico, la economía circular y regulación que garantice el desarrollo sostenible y un segundo eje que se centrará en empleo, productividad en un mundo que innova y se transforma digitalmente.

"Cuando miramos las cifras vemos el cierre de empresas, lo vimos hace días atrás en el Maule y no hay propuestas del gobierno, tenemos dos actitudes: o nos quedamos contemplando con pasividad y con cierto gozo el fracaso del gobierno o reaccionamos pensando en la ciudadanía, el desarrollo de las regiones y del país, nos constituimos y hacemos propuestas. Creemos que ese es el camino y eso es lo que hemos conversado", explicó la senadora.

Por su parte, el presidente de la Conapyme, Marcos Carter, valoró la importancia de la reunión porque a su juicio "se está viendo una mesa de diálogo". Pero también hizo hincapié en el rechazo que su sector hace a la propuesta de una jornada laboral de 40 horas, ya que "nosotros como Conapyme no vamos a poder enfrentar este corte de hora", adelantó.

La comisión está integrada por Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía; Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía; José Pablo Arellano, economista, ex director de presupuesto y ex ministro de Educación; Ricardo French-Davis, Economista; Alejandro Micco, es subsecretario de Hacienda; Marcelo Albornoz, ex subsecretario y director del Trabajo; Carolina Leitao, alcaldesa Peñalolén; Alejandra Mustakis, Presidenta Asech; Felipe Contreras (vicepresidente Asech), Marcelo Guital, Marcos Rivas, Humberto Salinas, Duilio de Lapeyra, Tomás Silva (directores Asech); Segundo Steilen. Presidente de la Unión de Trabajadores de Chile. UNT; Marcos Carter Presidente de Conapyme y Presidente de Fenabus; Rafael Cumsille, Presidente Nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile; Marcos Veragua y Roberto Zúñiga de Comercio Detallista; Joseph Ramos, Economista y académico; Enrique Román, Vicente Arias y Félix Luque, Conapyme y Departamento Pyme DC; Juan Ignacio Olave, ex Director Sercotec; Rodrigo Bon, Presidente Propyme; Jorge Valverde, consultor BID y académico FEN; Juan Carlos Palma, Juan Enrique Morales y Pablo Moreno, integrantes Comisión de Sostenibilidad y Productividad DC; Cristián Gutiérrez, Coordinador Comisión de Sostenibilidad y Productividad PDC.