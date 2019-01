Grandes empresarios se cuadran con pequeños y piden aumentar a 100 mil UF requisito para acceder régimen PYME

Gremios / Laboral

Alfonso Swett, líder de la CPC, criticó que la idea de legislar de la reforma tributaria se vote en marzo.

"Fue una reunión positiva, de mucho trabajo". Así calificó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la reunión que sostuvo con los presidentes de la Asech, Alejandra Mustakis; Conapyme, Marcos Carter y la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, en la cual abordaron los "desafíos país" en los que hay puntos de acuerdo.

El primer tema sobre la mesa, fue la nueva Ley de Pago Oportuno, en la cual el líder del máximo mundo empresarial señaló que "el gran desafío hoy día es implementar esto de buena forma, porque hay desafíos de implementación y tal vez el desafío más grande es generar una cultura de pago a 30 días", dijo Swett.

Sin embargo la cita no se limitó a eso. En la reunión, Swett abordó junto a los representantes pymes la tramitación de la reforma tributaria y los puntos en común entre el gran y pequeño empresariado.

Sobre esto, Swett lamentó que la idea de legislar del proyecto se vote en marzo y no durante enero. "Que se siga postergando de enero a fines de marzo nos parece que es una mala noticia", dijo Swett.

En relación a los puntos en los que existe consenso con el mundo pyme, el titular de la CPC planteó que "tenemos mucha claridad respecto a la importancia de incorporar el simplificado a la cláusula pyme. Hoy día excluir el concepto simplificado en la discusión de la reforma tributaria nos parece un error importante, para nosotros como CPC lo que queremos es que a las pymes les vaya bien y pasen a ser medianas y luego puedan ser grandes empresas", agregó.

En esa línea, el líder gremial se sumó a la solicitud pyme de aumentar de 50 mil UF a 100 mil UF el tope de ventas anuales para acogerse al régimen simplificado 14 ter. "Se han dado leyes para que las pymes nazcan en un día, pero no hemos dado ninguna ley para que las pymes puedan crecer y terminen siendo medianas y grandes. Creemos que en esta reforma tributaria hay oportunidades para abordar esos temas, como también nos parece super importante el tema de las 100 mil UF, nosotros lo hemos conversado, estamos apoyando el concepto de las 100 mil UF, lo decimos de forma clara y enfática", explicó Swett.

En la cita, el titular de la CPC también solicitó que el Gobierno analice las exenciones, área en la cual a su juicio hay espacio para una mayor recaudación. "Nos dimos cuenta que habían mecanismos de compensación como exenciones, nosotros le presentamos a las autoridades que hay exenciones por US$ 1674 millones que producían distorsiones y que ahí habían recursos. También nos pronunciamos, y tenemos un acuerdo con respecto a la eliminación de la renta presunta, que nos permitiría recaudar entre U$ 259 millones y US$ 386 millones, y el alza de impuestos personales la verdad que en el mejor escenario de recaudación son US$ 200 millones, por lo tanto vemos que hoy no es un tema prioritario en términos de recaudación", dijo.