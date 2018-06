Gremios / Laboral Mujeres jóvenes y universitarias lideraron alza en empleos del sector público Estudio arrojó que crecimiento del segmento entre 2017 y 2018 fue impulsado por los trabajadores asociados a las municipalidades. La crítica más común que se le realizó a la pasada administración de Michelle Bachelet en términos de creación de empleos fue que, a lo largo de su gobierno, la mayor parte de estos provino de los puestos de asalariado en el sector público. En respuesta a esto, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) elaboró un documento de trabajo que entregó una mirada conceptual y analítica a este sector de la fuerza laboral, para hacer frente al desconocimiento sobre el real significado del concepto, y que arrojó como una de sus principales conclusiones que “no todos los asalariados del sector público desempeñan sus labores dentro de la administración pública, ya que su empleo puede estar vinculado a los distintos sectores económicos donde el Estado tiene participación”. Así, y aunque la mayoría de quienes trabajan en la administración estatal son al mismo tiempo asalariados públicos, también están los asalariados privados o trabajadores independientes dedicados a servicios externos, como seguridad y alimentación. Con esto en mente, la entidad perfiló la evolución del empleo asalariado de acuerdo a datos disponibles desde 2010, confirmando que desde inicios de 2017, el segmento cobró mayor relevancia al superponerse notoriamente al incremento de los asalariados privados. Así, el peak histórico del grupo se observó en el trimestre octubre-diciembre de 2017, con un incremento de 15,6% en 12 meses, en circunstancias que el total de asalariados creció tan solo 1,7% en el período, y los asalariados privados incluso descendieron 0,7%. Y a la hora de caracterizar, los datos reflejaron que en el último trimestre disponible fueron las mujeres las que lideraron la expansión de la categoría, al crecer 14,8% anual, alcanzando una participación de 55,7% sobre el total de asalariados públicos, un salto de un punto porcentual respecto a igual período de 2017. En el global, el segmento creció 12,8% en el primer trimestre de 2018, lo que significó que se sumaran 109.660 trabajadores bajo esta categoría. A nivel etario, fueron los tramos intermedios los que mas incidieron en la variación en 12 meses, especialmente los rangos entre 45 y 54 años, que aumentaron un 16,5% y entre 25 y 34 años, que avanzaron 15,3%. Dichos segmentos acaparan además un 49,2% de la participación total. En el plano educacional, la mayor incidencia la anotaron los profesionales con formación universitaria, que sumaron 70.950 nuevas plazas, un salto de 22,9% anual, que llevó al segmento a representar el 39,3% del total, un salto de más de 3 puntos porcentuales frente al año pasado. Por su parte, el sector de mayor incidencia fue la administración pública, el que incluye a municipios, que creció 8,8%. Noticias Relacionadas Gremios / Laboral Empresarios insisten en baja de impuestos: "Tendría impacto en crecimiento, inversión y recaudación” Gremios / Laboral Piñera ratifica compromiso con la sala cuna universal Gremios / Laboral Líderes gremiales ya se encuentran en Valparaíso para participar en la cuenta pública

[an error occurred while processing the directive]