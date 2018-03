Primeras tareas del ministerio del Trabajo: Gobierno realizará auditoría a franquicia Sence

Gremios / Laboral

Ministro Monckeberg anunció, además, que ingresarán un proyecto para incentivar el trabajo de estudiantes de educación superior.

Se comienza a aclarar la hoja de ruta del Ministerio del Trabajo. El jefe de la cartera, Nicolás Monckeberg, dio dos anuncios que tienen relación con futuro del mercado laboral local.

El primero de ellos tiene relación con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Si bien es conocido que la nueva administración de Sebastián Piñera tiene un alto interés en reformular ésta entidad, el secretario de Estado explicó cuáles serán los pasos previos a la reforma del servicio que aún lidera Pedro Goic.

"Hoy día lamentablemente no estamos acompañando a nuestros trabajadores en un proceso de capacitación que realmente tenga impacto en el empleo o en los salarios (...) Y lo que es peor, de los US$ 240 millones que se gastan en supuestas capacitaciones de la franquicia Sence, éstos no se gastan bien, y tenemos muchos ejemplos de que termina siendo un dinero utilizado en actividades recreacionales o sencillamente en actividades que no tienen nada que ver con las habilidades en que queremos capacitar a nuestros trabajadores", dijo el ministro.

En esa línea, la autoridad explicó que en los próximos días solicitarán una auditoria para tener un panorama claro en torno a los resultados de los programas Sence.

"Lo primero que vamos a hacer en los próximos días, es encargar una auditoría al funcionamiento de la franquicia Sence, que es el grueso de los dineros que se gastan en el Sence. Una auditoría que cubra el uso y la forma en que se están gastando los dineros", explico.

Con respecto a quiénes serán los responsables tras dicha tarea, el ministro señaló que es algo que se está analizando, y que se zanjará en las próximas horas.

"Es muy probable que sea una auditoria externa, o a través de la Contraloría, lo estamos analizando. Esa auditoría tiene un objetivo muy determinado, más que andar persiguiendo a alguien, lo que queremos es tener el diagnóstico clarísimo y nítido de nuestro punto de partida, porque el sistema de franquicias no está funcionando bien y tenemos que corregirlo con todos los antecedentes sobre la mesa".

Monckeberg, además, aseguró que la cartera impulsará cambios vía administrativa para aumentar la fiscalización a los programas que imparta Sence.

Trabajo juvenil

Otra área en la que el Ministerio del Trabajo quiere impulsar cambios, es en la participación de jóvenes de entre 18 y 24 años en el mercado laboral.

Sobre eso, Monckeberg aseguró que la próxima semana el gobierno retomará un proyecto de ley que crea "El Estatuto Estudiante".

"Vamos a retomar un proyecto que habíamos presentado en el primer gobierno del presidente Piñera, y lo vamos a impulsar con fuerza a partir de este martes. Ese proyecto crea un estatuto especial para el joven estudiante que quiere trabajar, y consiste en un contrato especial, para que el estudiante que está en la educación formal y tenga entre 18 y 24 años, tenga todas las posibilidades de trabajar".

En particular, dicha iniciativa busca que aquellos estudiantes que decidan integrarse formalmente al mercado laboral no pierdan beneficios en materia educacional (como becas ) y que tampoco pierdan su calidad de carga en los planes de salud. Además de otorgarles un horario flexible para que puedan combinar de buena forma estudios y trabajo.

"Hoy hay muchos jóvenes que quieren trabajar y las normas legales se lo impiden o, incluso, terminan trabajando pero informalmente, porque hay una altísima tasa de informalidad, porque tenemos normas rígidas (...) con esta iniciativa queremos cambiar eso".