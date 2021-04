Bono Clase Media: gobierno señala que trabajará en nuevas herramientas para las personas que no pudieron acceder al aporte fiscal

Laboral & Personas

La ministra de Desarrollo Social, Karla, Rubilar, reconoció las dificultades en el proceso de postulación por “errores en la información que pudiera tener el SII” o que “haya personas que dentro del diseño no estén calificando y que realmente lo necesiten”.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, señaló que frente al alto número de solicitudes rechazadas en las postulaciones para el Bono Clase Media, el gobierno estudia una "nueva herramienta de ayuda social".

En entrevista con 24 Horas AM, la ministra sostuvo que hasta la noche del domingo, 190 mil personas que habían ingresado al sistema ya presentaron su apelación, y planteó que "pueden producirse situaciones en que las personas efectivamente lo necesiten, pero no esté en el sistema. Puede tratarse de errores en la información que pudiera tener el Servicio de Impuestos Internos" o incluso señaló que "haya personas que dentro del diseño no estén calificando y que realmente lo necesiten".

#EncuestaDF Desde que comenzó el registro, el sábado, el SII ya ha aprobado 1.470.000 Bonos Clase Media, mientras que 190 mil solicitudes han sido rechazadas. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el sistema está operando de manera satisfactoria? — Diario Financiero (@DFinanciero) April 19, 2021

Rubilar informó que se está trabajando en una "caracterización de ellas y en qué herramientas de la protección social ingresan y si no lo tienen, crear una nueva. Si no calzaran a ninguna, el Presidente nos ha mandato crear una nueva herramienta de ayuda social".

La titular del MDS enfatizó que "estamos revisando y esperamos tener la claridad de por qué están quedando fuera del bono" y aclaró que los retiros de los fondos de pensiones no han sido considerados como ingreso por remuneración, y si hay casos de este tipo solicitó que avisen a las autoridades.

Cabe señalar que desde que el sábado se habilitó en el sitio web del SII la plataforma para postular al Bono Clase Media se han aceptado 1,5 millón de solicitudes de bonos, según las cifras del Ejecutivo.