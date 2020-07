Capacitar en tiempos de Covid: Sence acelera cambios para adaptar oferta al nuevo contexto sanitario

Laboral & Personas

Hubo transformaciones en lo administrativo y se diseñó una plataforma de gestión de aprendizaje para poner a disposición de OTEC y trabajadores. Los cursos que han pedido código para clases online suman 3.684 desde el inicio de la crisis.

No han sido tiempos sencillos para el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Desde que se declaró el estado de catástrofe en el país el 18 de marzo, la entidad ha debido impulsar toda una transformación -tanto interna como externa- respecto a su forma de operar para poder dar continuidad a la entrega de sus servicios.

“Este es un sistema que ha estado montado sobre la lógica del trabajo presencial, los cursos de capacitación históricamente han sido presenciales, y lo que hacemos en materia de intermediación laboral, que es de la mano de los municipios, también”, relata el director del servicio, Juan Manuel Santa Cruz.

Entonces, agrega, “tuvimos que acelerar una serie de cambios para mantener la operatividad”.

Lo primero fue adaptar la parte administrativa, la manera de relacionarse con los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), adaptar los libros de clases y la firma de documentos, entre otros, para que la cuarentena no impidiera seguir con la dinámica.

“En un par de semanas pasamos todos nuestros procesos en papel a digital (...) comenzamos con lo central, con la finalidad de que la operación del servicio pudiera continuar independiente de las cuarentenas. Y seguimos con procesos secundarios, como la recepción de libros de clases, todo eso lo digitalizamos. Hoy prácticamente el 100% de nuestras prestaciones, esto es capacitación, intermediación laboral y subsidios, siguen funcionando”, dice Santa Cruz.

La transición

La declaración de cuarentenas en varias comunas del país significó que el servicio tuviera que hacer cambios para no interrumpir la entrega de capacitaciones y programas, todas de carácter presencial.

Juan Manuel Santa Cruz, director del servicio.

“Hicimos un esfuerzo grande para que los cursos que estaban ocurriendo, no se detuvieran, y pudieran eventualmente convertirse en cursos digitales, en línea. Esto nos permitía mantener a personas con sus respectivas clases, pero también que las instituciones se mantuvieran operando en el sistema”, cuenta.

Esta última parte era de especial relevancia para el Sence, ya que según explica el director “muchas de estas instituciones no tienen una gran espalda financiera y, por lo tanto, detener sus operaciones producto de que no hay cursos presenciales, también es algo que puede generar problemas a nivel de sistema en el fondo”.

No todo puede ser online

Pero ¿cómo adaptar el sistema al formato online? Lo primero fue ver qué tipo de capacitaciones y programas se podría comenzar a implementar de esta forma. Luego, el servicio desarrolló un sistema de gestión de aprendizaje (LMS, Learning Management System) para que las OTEC pudieran tomarlo y con ello adaptar su funcionamiento.

“Hacer un curso en línea no es solo tener un video, requiere de una pedagogía distinta, justamente porque lo estás haciendo en línea. El video es un material, pero acá hay un sistema de administración del aprendizaje que es distinto”, subraya Santa Cruz.

Y si bien existen diversas plataformas de este tipo, el servicio decidió elaborar una propia para ponerla a disposición de las OTEC. “Es un LMS público, le llamamos Aula Digital y, por lo tanto, hoy las OTEC se montan sobre esta misma plataforma -aquellas que no tengan una propia- y pueden ahí gestionar el aprendizaje en línea. Lo único que tienen que hacer es básicamente subir su material y organizar los cursos”, dice.

De acuerdo a información del servicio, en los programas sociales del Sence, hasta el momento hay 79 OTEC que realizarán sus cursos en línea con clases en vivo, en catorce de las 16 regiones, y la próxima semana se incorporarán Magallanes y Ñuble.

Los cursos totales solicitados a la fecha son 340.

En franquicia tributaria, en tanto, los cursos que han pedido código como sincrónicos (es decir, que se implementan utilizando la plataforma de Sence y clases online), desde que se inició la crisis son 3.684, con un total de 520 OTEC.

De estos, el 80% aproximadamente son cursos que antes fueron presenciales y que debido a la crisis fueron recodificados para que pudieran ser dados bajo modalidad en línea, con clases en vivo.

“En general, se han podido adaptar aquellos cursos que eran sobre materias asociadas al mundo digital, por ejemplo talento digital, el programa que lanzamos a fines del año pasado, que enseña habilidades digitales. Pero hay un porcentaje de cursos que no se han cambiado”, señala Santa Cruz.

Respecto al por qué no es posible adaptar todas las capacitaciones al formato digital, el ejecutivo distingue dos causas: la primera, es porque hay algunos cursos que derechamente no se pueden hacer digitalmente o virtualmente. “Un taller de mecánica automotriz, por ejemplo, hay partes que se pueden hacer online, pero en algún momento hay que meter las manos al motor”, grafica.

La segunda razón tiene relación con el perfil de los alumnos. “Muchos no cuentan con las condiciones para hacer cursos digitales, y con esto no me refiero solo a que cuenten con un computador y acceso a internet, también al hecho de que viven en una condición de hacinamiento en sus casas, y además la formación digital requiere de autodisciplina para poder llevar a cabo estos procesos por tu cuenta, algo que está resuelto cuando es presencial”.

Intermediación, otro trabajo

Si bien la entidad ha estado trabajando en diversas materias, como ferias laborales digitales y alianzas con organismos capacitadores, otra que ha centrado los esfuerzos del servicio es la que dice relación con la intermediación laboral, es decir, con el apoyo a los trabajadores a buscar un nuevo empleo.

“En palabras simples, es el camino que tiene que recorrer una persona desde que pierde un trabajo hasta que vuelve a encontrar uno. Que es un trabajo en sí mismo. Muchas veces esto no se ve así, pero es así. Esto va desde cómo cobro mi seguro de cesantía en la AFC, hasta cómo hago un buen curriculum, cómo lo adapto a los distintos tipos de empresas a las que estoy postulando”, comenta Santa Cruz.

Dada esta realidad, el director señala que se están desarrollando algunas iniciativas para apoyar a la distancia a las personas, como talleres virtuales, videollamadas de capacitación en esta materia, algo que se oficializará en los próximos días.

Nuevas ferias laborales en línea

Hoy el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, junto al director nacional del Sence, Juan Manuel Santa Cruz, lanzarán las ferias laborales en línea #HayOportunidades, instancias que ofrecerán más de cuatro mil puestos de trabajo en la provincia de Talagante, en la comuna de Maipú y en la región de Atacama.

Según explicaron desde el servicio, en las ferias -que serán ciento por ciento en línea- participan más de 60 empresas. Estos se suman a los disponibles en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

"Las ferias laborales contemplan oportunidades en las áreas de transporte, logística, producción de alimentos, construcción, agrícola y de servicios para la minería, entre otras, y abarcan la provincia de Talagante, comuna de Maipú y la región de Atacama. Las postulaciones se pueden realizar desde el 20 al 24 de julio en sence.cl", explicaron desde el servicio.

También a través de sence.cl se incluirán charlas en línea: perspectivas laborales post pandemia y cómo preparar un CV y redes de apoyo ante la pérdida de empleo.