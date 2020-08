Casi 8 millones de afiliados han solicitado retirar ahorros en las AFP

Laboral & Personas

Se calcula que los pagos por las solicitudes hechas el jueves y viernes alcanzarían a unos US$ 6 mil millones.

Cuando falta una semana para que se cumpla el plazo máximo en que las AFP, deben comenzar a efectuar los primeros pagos de los afiliados que solicitaron retirar una parte de sus ahorros previsionales, ya se han realizado cerca de ocho millones de requerimientos.

Según el balance entregado por la Superintendencia de Pensiones (SP), hasta las 17 horas de ayer, un total de 7.952.108 de afiliados y beneficiarios han ingresado sus solicitudes de retiro de fondos. La cifra equivale a un 72,3% del total de afiliados que registran las administradoras.

Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones. Fernando Larraín, Gerente general de la Asociación de AFP.

En el desglose, la SP indicó que Capital, Cuprum y Habitat recibieron 1.193.744, 369.422 y 1.363.632 peticiones, respectivamente.

Mientras que Modelo, Planvital, Provida y AFP Uno, recepcionaron 1.582.765, 1.174.910, 2.200.635 y 67.000 solicitudes cada una.

El lunes, el regulador estimó que al 31 de julio -o sea en los dos primeros días del proceso-, el monto promedio solicitado fue $ 1.440.00 aproximadamente y que se realizaron 3.315.415 solicitudes.

A partir de estos datos, se estima que el monto total que podría comenzar a entregarse el 13 de agosto o, incluso antes, ante los requerimientos que se realizaron entre el jueves y viernes pasado sumaría US$ 6.144 millones, al dólar de ayer.

Ayer la Asociación de AFP informó que las transacciones ya suman un monto total de US$ 13 mil millones. Se proyecta que la cifra podría alcanzar los US$ 20 mil millones.

Cerca del 5% han sido rechazadas

El gerente general del gremio, Fernando Larraín, indicó que ayer comenzó la etapa de notificación por parte de las administradoras sobre las peticiones aceptadas o rechazadas.

Cerca de las 14 horas, el ejecutivo informó que hasta este miércoles se habían registrado 7.641.438 requerimientos de manera exitosa “Del total de estas solicitudes ingresadas, registramos un nivel de rechazo aproximado total del 5%. Estamos hablando de una cifra muy menor considerando la magnitud de la operación”, destacó Larraín en un punto de prensa.

“Sabemos que son alrededor de 370 mil personas las que pueden estar inquietas, respecto de la causa de este rechazo”, añadió Larraín.

Explicó que una de las razones para no aprobar una petición puede ser que a algunos afiliados no fue posible validar la prórroga legal de la fecha de caducidad de su cédula de identidad en el contexto de pandemia.

“En estos casos, queremos informar que estamos en coordinación entre el registro civil y las administradoras para corregir esta situación”, afirmó el ejecutivo.

¿Cuáles pueden ser las razones del rechazo? Según Larraín las causales pueden ser porque la persona no está afiliada a una administradora, porque no tiene saldo para retirar o no tiene acreditada sus cotizaciones. También indicó que lo que ha pasado en la mayoría de los casos, es que la cuenta de destino o la cédula de identidad, no han sido validados por las instituciones respectivas o no coinciden con los datos del solicitante.

Perfil de quienes solicitan

El líder del gremio, además, detalló que de las más de siete millones de peticiones, el 46% ha sido realizada por mujeres y el 54% por hombres; y el 41% han sido gestionadas desde Santiago y el 59% proviene de afiliados de regiones.

Sobre al monto requerido, el 99,4% de los afiliados ha pedido el máximo permitido, y en cuanto a los medios de pago preferidos, el 97% de los afiliados ha solicitado la transferencia electrónica y sólo el 3% lo ha hecho por otros medios de pago.

Además, el 96% son afiliados activos, un 4% pensionados, un 0,2% son beneficiarios de pensión de sobrevivencia y un 0,1% son afiliados en trámites de pensión.