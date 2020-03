Continúa el round por pensiones: Rincón y Basso responden a Valdés por idea de acortar tablas de mortalidad: "Interpreta en forma errada nuestra propuesta"

Laboral & Personas

La senadora y el profesor además emplazaron a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, para que se pronuncie sobre la materia.

Continúa el conflicto entre el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y la senadora Ximena Rincón (DC) junto con Patricio Basso.

Ayer Valdés cuestionó la idea que Basso y Rincón proponen de acortar las tablas de mortalidad para aumentar automáticamente las pensiones, señalando que "es como decirle a una familia que gaste su sueldo suponiendo que el mes tiene 20 días"

Este miércoles, el profesor y la exministra del Trabajo enviaron una carta a El Mercurio respondiendo las críticas del exjefe de las finanzas públicas. "Interpreta el señor Valdés, obviamente en forma errada, que nuestra propuesta para cambiar el cálculo de las pensiones bajo la modalidad de retiro programado es que se calculen las pensiones suponiendo que las personas vivirán hasta los 85 años", indican.

En ese sentido, señalan que "asumiendo sólo una mala comprensión de lectura -y no mala fe-, le reiteramos que lo que propone el documento, que esperamos haya leído, es calcular las pensiones de modo que, a los 85 años, el pensionado haya consumido todo su ahorro previsional y que, posteriormente, sea el Estado el que continúe pagándola".

Por otra parte, remarcan que las estimaciones del costo de la medida que plantean es correcto y cuestionan las cifras que entrega el académico de la Escuela de Gobierno UC. "Afirma el señor Valdés que nuestra estimación del costo fiscal sería sólo de US$ 314 millones anuales en 20 años más pero que existen 'otras estimaciones' que ubican este costo entre US$ 1.400 y US$ 2.200 millones al año. Permítannos dudar de esas proyecciones. Según cifras oficiales, a octubre de 2019 había sólo 7.886 pensionados mayores de 85 años en la modalidad de retiro programado. Financiar sus pensiones por un año no puede costar US$ 1.400 millones, pues eso significaría que cada uno de ellos tendría una pensión de poco más de $ 12 millones mensuales al valor del dólar de hoy."



Ambos realizan también una invitación a Valdés "a conversar en un ambiente académico y, en lo posible, abierto, para que este intercambio epistolar aporte a la decisión que deberá adoptar el Senado respecto del proyecto de pensiones presentado por el gobierno".

Por último, Rincón y Basso emplazaron a la titular de Trabajo, María José Zaldívar, para que responda a la propuesta que le hicieron. "Seguimos esperando que la ministra del Trabajo cumpla su promesa de responder a nuestra proposición, la cual se la entregamos hace exactamente 50 días", precisa la carta.