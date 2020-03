Valdés a Rincón por idea de acortar tablas de mortalidad: "Es como decirle a una familia que gaste su sueldo suponiendo que el mes tiene 20 días"

Pensiones

El extitular de Hacienda calificó de "populista" la propuesta de la parlamentaria de acortar o no utilizar las tablas de mortalidad para calcular pensiones.

Nuevamente vuelven a enfrentarse el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la senadora y ex titular del Trabajo, Ximena Rincón (DC). ¿La razón? Las tablas de mortalidad.

El domingo pasado, Valdés calificó la medida de acortar las tablas de mortalidad para aumentar automáticamente las pensiones -propuesta por la senadora y Patricio Basso- de populista. "La quimera de acortar las tablas de vida. Trampear con ellas es emitir deuda pública sin anotarla, en otras palabras, es populismo en su máxima expresión", criticó el extitular de Hacienda en una columna en El Mercurio.

Acto seguido, Basso y Rincón respondieron ayer al académico de la Escuela de Gobierno de la UC en una carta al mismo diario, señalando que no proponen acortar las tablas de mortalidad o de vida y que creen que "los dichos del señor Valdés pueden confundir a la opinión pública en relación con nuestra propuesta".

Hoy continuó el intercambio epistolar con la contrarrespuesta del exministro de Hacienda. "Patricio Basso y la senadora Ximena Rincón defienden su propuesta de no utilizar las tablas de mortalidad para aumentar las pensiones, la que está estrechamente relacionada con la idea de acortar (truncar) las tablas de mortalidad que critiqué brevemente en mi columna del domingo", explica.

Valdés continúa cuestionando la medida y afirma que es parecida a "proponerle a una familia que gaste su sueldo suponiendo que el mes tiene 20 días. El problema obviamente, es cómo se financia esa familia los últimos diez días del mes. La respuesta es simple: Paganini es el Estado".

A su vez, cuestiona el costo que ellos estiman de esta propuesta (US$ 314 millones anuales en 20 años más). "Otras estimaciones ubican este costo entre US$ 1.400 y US$ 2.200 millones al año. Lo que sí sabemos con precisión es que será un pasivo para el Estado que no basta anotar, sino que será necesario financiar", indica.

Por último, el exjefe de las finanzas públicas aclara qué entiende él por populismo como le piden Basso y Rincón. "Lo entiendo como formas de hacer política que (i) separan el mundo entre buenos y malos; (ii) se saltan las reglas institucionales; (iii) ofrecen soluciones supuestamente fáciles y sin costos a problemas complejos; y (iv) desatienden las reglas básicas de la economía dejando una pesada carga a nuestros nietos. Que el lector escoja cuáles se aplican en este caso", concluye.

Una historia de desencuentros

Esta no es la primera vez que el economista y la parlamentaria se enfrentan públicamente. Ambos compartieron gabinete entre 2015 y 2016 durante la segunda administración de Michelle Bachelet, con Valdés en Hacienda y Rincón en Trabajo.

Ambos mostraron fuertes diferencias durante la tramitación de la reforma laboral en 2016. Por un lado, el economista defendía un enfoque de acotar el impacto de la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga, mientras que la jefa del Mintrab estaba alineada con la postura del ala más de izquierda de la Nueva Mayoría que buscaba prohibir el reemplazo a todo evento.

Una situación recordada hasta el día de hoy fue la disputa entre ambas autoridades a inicios del 2016, cuando Rincón atribuyó el alza del desempleo al ajuste fiscal anunciado por Valdés a inicios de ese año. El economista señaló que no había evidencia que apoyara dicha tesis.

A fines de ese año, Rincón presentó su renuncia al gabinete argumentando, entre otras razones, diferencias con Hacienda al ser relegada en la negociación del reajuste del sector público.