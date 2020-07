Escenario incierto: La Moneda enfrentará un duro camino para revertir apoyo a retiro de fondo en el Senado

Laboral & Personas

Todo indica que la oposición está alineada con la votación de la Cámara y pese a algunas dudas iniciales, habría una decisión implícita de dar luz verde a la polémica reforma.

En el marco de la Conmemoración del Día de la Bandera, el presidente Sebastián Piñera instó ayer a todos los sectores a trabajar unidos para superar los efectos de la pandemia. Un planteamiento que llamó la atención luego de la aprobación de la reforma que permite el retiro de fondos de las AFP y al que concurrieron diputados de su sector, lo que generó alta tensión y un escenario incierto para la iniciativa en el Senado.

Si el miércoles resultó una sorpresa que la reforma pasara la barrera de la idea de legislar en la Cámara, mayor fue el asombro de que ocurriera gracias a 13 votos de RN y la UDI, que se unieron a una articulada actuación de las bancadas opositoras, las que -a diferencia del Senado- no suelen trabajar en coordinación.

Senador Jorge Pizarro (Democracia Cristiana). Senador Alfonso de Urresti (Partido Socialista).

En medio de la tensión que generó en su sector el desenlace, el senador Andrés Allamand (RN) se sumó a las palabras del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en orden a que intentarán revertir la decisión en la Cámara Alta. “Es una mala fórmula y perjudica las pensiones, las medidas de clase media del gobierno son mucho mejores”, dijo el parlamentario.

Desde el punto de vista de su par de la UDI, Juan Antonio Coloma -generalmente optimista- nada puede darse por resuelto, “menos aún en un escenario donde lógicas de populismo se imponen con tanta fuerza”.

Hasta hace un par de semanas, el propósito de Allamand no se hubiera encontrado con mucha resistencia, ya que entre los senadores de oposición no había consenso respecto a avanzar en una medida que algunos estiman que regresiva.

Este tema se ha abordado en muchas ocasiones entre los senadores del Partido Socialistas, donde uno de los más entusiastas promotores es Alfonso De Urresti, quien encabeza la Comisión de Constitución que tramita una iniciativa similar a la de la Cámara.

En contraste, dicen en el partido, el senador Juan Pablo Letelier hasta hace un tiempo estaba entre los reticentes al retiro, justamente por estimar que es regresivo, como lo ha expuesto en varias reuniones.

Sin embargo, con el paso de las semanas y el desacuerdo con las medidas del Gobierno, la idea del retiro de fondos desde las AFP ha ido cobrando peso entre quienes se resistían y De Urresti está confiado en un desenlace similar al de la Cámara. De hecho, recordó que el UDI David Sandoval respaldó el proyecto que se tramita en el Senado.

Tras al amplio apoyo en la Cámara, cree que sería difícil explicar el rechazo.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el DC Jorge Pizarro, admite que la presión sobre los parlamentarios por medidas de este tipo ante la desesperación por la ineficacia de los instrumentos que el Gobierno ha planteado para los sectores medios, “puede llevar a que se apruebe” la reforma. Aunque en su caso, dice, prefiere esperar a ver cómo sale el proyecto de la Cámara, en especial lo relacionado con el mecanismo para reponer los recursos, “porque el retiro de fondos es un problema”.

Por su parte, el senador PPD Ricardo Lagos Weber –quien también ha expresado públicamente sus dudas- critica la “inoperancia” que mostró el Ejecutivo en este debate, misma que llevó a algunos de sus parlamentarios a aprobar la reforma. Sin embargo, aclara que en su sector no se vislumbra “algo así como una disyuntiva”, por lo que espera que llegado el momento enfrenten la votación unidos.

Lo más probable, reconocen desde la oposición, es que el sector logre cuadrarse a favor de la polémica iniciativa, para que sea el Gobierno el que cargue con el costo político que conlleva el rechazo. Como en la Cámara, el quórum implica el apoyo oficialista.

Diputados votarían el martes de nuevo en la Sala

Ayer por cerca de tres horas, la comisión de Constitución de la Cámara Baja discutió y aprobó una serie de indicaciones al proyecto que busca que se pueda rescatar una parte de los ahorros previsionales desde la AFP. Ahora, la propuesta sería votada el próximo martes en la sala.

Con siete votos a favor, se aprobó un beneficio tributario, con lo que el monto que se retire no constituirá renta o remuneración para ningún efecto legal. Por lo tanto, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Además, hubo un rechazo transversal a las indicaciones que buscaban modificar los pisos y cifras establecidas.

Por último, se cambió el nombre de la iniciativa al siguiente: Proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica y crea un fondo solidario colectivo.