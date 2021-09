Gobierno pone discusión inmediata a ley corta de pensiones y presiona votación del cuarto retiro

Laboral & Personas

Al firmar el proyecto, el Presidente Piñera afirmó que “la necesaria ayuda del presente no compromete las pensiones futuras”.En el Ejecutivo esperan una pronta aprobación de la iniciativa.

Con discución inmediata, es decir, con un plazo de tres días para su análisis en general y particular por cámara, el Gobierno envió ayer al Congreso el llamado proyecto de ley corta de pensiones.

Un movimiento de piezas de parte del Ejecutivo que busca ponerle presión al oficialismo y a la oposición de cara a la votación en particular del cuarto retiro del 10% de fondos desde las AFP, previsto para mañana en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

La idea es ganar tiempo para que los debates se crucen con miras a las discusiones en la sala de la Cámara de Diputados, que podrían ser dentro de las dos próximas semanas.

En una ceremonia en La Moneda donde estuvo acompañado del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda; y del Trabajo, Patricio Melero, el presidente, Sebastián Piñera, insistió en sus argumentos para que no avance el cuarto retiro.

El mandatario destacó que el IFE beneficia a cerca de 16 millones de compatriotas y la ley corta pretende mejorar las pensiones a través del incremento de su monto y la ampliación de la cobertura del Pilar Solidario.

“Así, la necesaria ayuda del presente no compromete las pensiones futuras, las que aumentan en forma permanente con este Proyecto, que esperamos sea aprobado con un sentido de urgencia por el Congreso”, dijo.

En la misma línea se manifestó el ministro Cerda: “Esperamos poder avanzar rápido con este proyecto y podamos pagarlo lo antes posible”.

El secretario de Estado recordó que el trámite del primer proyecto que mejoró la PBS fue de dos semanas. “Los recursos financieros están para hacer este aumento de pensiones y ojalá poder pagarlas en octubre o noviembre próximo”, afirmó.

Pese a tener argumentos para que los diputados del oficialismo no se sumen a la oposición, el Gobierno no puede anticipar un resultado favorable y, por lo mismo, sigue monitoreando que Chile Vamos no aporte con los 12 votos requeridos en sala para lograr el quórum de 2/3 (93 votos) para que el texto del retiro pase al Senado.

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, aclaró que “en caso alguno me atrevería a asegurar el resultado de una votación”.

Impuesto al retiro

Previo al anuncio, el presidente de la Comisión de Constitución, diputado Marcos Ilabaca (PS), se mostró dispuesto a avanzar en que el nuevo retiro pague impuestos.

En conversación con Tele 13, señaló que si bien en lo personal no considera que “hoy corresponda la aplicación de impuestos” para rentas por sobre los $2,5 millones, como lo estipula la indicación presentada por el FA y el PC, afirmó que en el evento de que asegure votos suficientes para que el proyecto logre avanzar en la Cámara de Diputados “no me cierro en ningún caso a aprobarlo”.

El candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, señaló que le hubiera gustado que el proyecto se presentará cuando anunció. Pero, acotó, “por fin hay un proyecto de ley que permite avanzar al menos en una parte que es mejorar las PBS, le pido al Congreso que lo apruebe ya, no pensemos en los intereses electorales de corto plazo”.

Sin embargo, la candidata de Apruebo Dignidad, senadora Yasna Provoste (DC), le respondió en redes sociales: “Alguien que le cuente al candidato Sebastián Sichel que hace más de un año le propusimos a su Gobierno subir la pensión mínima. Sabíamos que nunca harían una reforma de verdad a las AFP, como tampoco lo propone su programa”.

¿En qué consisten los cambios al Pilar Solidario?