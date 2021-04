La CUT pide iniciar negociación por salario mínimo y plantea sueldo de $ 500 mil

Laboral & Personas

Próximo lunes será la primera cita oficial. Trabajadores solicitan un salario que supere la línea de la pobreza, además de una renta básica universal.

El próximo lunes, a las cinco de la tarde, comenzará de forma oficial la negociación entre el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para definir el salario mínimo, a raíz de que el próximo 1 de mayo finaliza el plazo para renovar el guarismo actual, el cual es de $326.500.

La cita se acordó hoy luego de que llegaran hasta Teatinos 120 los representantes de los trabajadores a dejar una carta al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la cual solicitaban el inicio de las conversaciones.

"El año pasado el acuerdo fue que esta negociación iba a ser sólo por seis meses, de tal manera que este año retomamos el proceso oficialmente. Hemos venido formalmente a dejar la carta, y nos ha recibido el ministro de Hacienda junto al subsecretario", sostuvo al respecto la titular de la CUT, Bárbara Figueroa.

"Hoy día sabemos que la gran preocupación de los trabajadores es poder avanzar no solamente en estabilidad laboral, sino que además no se precaricen los empleos y que nuestros salarios no se vean damnificados por este periodo de pandemia", sostuvo.

Guarismo

Tal como ha sido la tónica en negociaciones anteriores, los trabajadores piden un salario mínimo que permita superar la línea de la pobreza.

"Nosotros, desde hace un par de años venimos insistiendo en que el salario mínimo tiene que superar la línea de la pobreza, el valor de referencia de ello es de $ 500 mil, y adicionalmente a eso creemos que de manera complementaria durante el periodo de crisis hay que tomar algunas medidas, como por ejemplo la renta básica universal, que también ronda en los $ 500 mil", explicó el vicepresidente de la multisindical, Erick Campos.

Respecto a las expectativas en torno a la negociación, Campos señaló que el gesto demostrado hoy por el ministro Cerda -quién los recibió y se reunió con ellos aunque no estaba previsto- se mantenga en las conversaciones próximas.

"No estaba concertada la idea de reunirnos con el ministro, él tuvo la buena voluntad de recibirnos frente a una carta que íbamos a entregar. Esperamos que esa primera buena impresión que tenemos pueda tener proyección en el marco de la negociación de salario mínimo", dijo Campos, agregando que existe preocupación respecto a la negociación, a raíz del nombramiento de Patricio Melero como nuevo ministro del Trabajo.

"Los derechos de los trabajadores no van a ser prioridad", sostuvo.