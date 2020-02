Ministro Palacios por corrección de cifras de despidos: "No me extrañan"

Laboral & Personas

El secretario de Estado Palacios indicó que espera una cifra cesantía cercana a 9% para los próximos meses.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió en la mañana de este viernes a la polémica que se ha generado en las últimas horas cuando el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, reconoció ayer que las cifras de despidos en enero fueron mucho más altas a las informadas debido a un cambio de metodología en la medición.

En conversación con radio ADN, el secretario de Estado indicó que las cifras rectificadas por el gobierno "no le extrañan", añadiendo que "más allá de la metodología, no me extraña que siga en enero, febrero y marzo existiendo despidos por necesidades de la empresa".

Palacios analizó que las cifras de desempleo evidencian que una precarización del empleo, ya que por un lado los despidos siguen en cifras altas, pero el INE reportó que en el último trimestre del año el desempleo se mantuvo en 7%.

"Las cifras de desempleo del INE dan cuenta que el desempleo es de un 7% y no es una cifra estratosférica dado la crisis que ha tenido el país, pero el problema es la composición del desempleo que se ha precarizado. Estas cifras (despidos por necesidades de la empresa) muestran que las empresas están despidiendo y las personas están cambiando a un trabajo más precario, eso es lo que nos preocupa. No vamos a ver un incremento tan importante a marzo", dijo

"Vemos que se puede acercar al 9% (el desempleo) y lo que nos preocupa es la composición, estamos viendo empleos más precarios, que no tienen seguridad social y es algo que nos preocupa", agregó.

La polémica

Fue el pasado martes que el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, salió en su cuenta de Twitter indicando que en enero el número de despidos por necesidades de la empresa había caído fuertemente a 37.790, muy por debajo de los 101.827 de diciembre. Pero ayer, la misma autoridad corrigió a 132.551 los despidos en el primer mes del año.