Sindicato de trabajadores de H&M lleva la firma a la justicia por ley de protección del empleo

Laboral & Personas

Trabajadores acusan que la empresa no ha respetado las exigencias de la Ley, y que, además, ha hostigado a los trabajadores para acceder a los acuerdos de suspensión laboral.

Una denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentó, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, el Sindicato de trabajadores de la firma de retail H&M, acusando a la empresa de hostigar a su personal para que firmen acuerdos de suspensión de la relación laboral y así acceder a los beneficios de la Ley de protección del empleo.

Para dimensionar la finalidad de la demanda, es necesario recordar los alcances de la norma en cuestión, la cual da tres alternativas a las empresas para hacer frente a la crisis sanitaria: la primera de ellas es la suspensión de la relación laboral por acto de autoridad (como cuarentenas), la segunda es acordar un pacto de suspensión de la relación laboral y la tercera es acordar una reducción de la jornada de trabajo.

De acuerdo a la Ley, en las dos últimas opciones es requisito contar con el acuerdo del trabajador, y en solo la primera alternativa la suspensión aplica de forma automática, sin embargo su marco de acción es acotado.

El caso

En la demanda, los trabajadores -representados por el abogado Cristian Díaz- parten señalando que los cierres de locales que realizó la empresa, desde el día 18 de marzo, se debieron "a un acuerdo entre la Cámara de Centros Comerciales y el Ministerio de Economía, y no por un acto o declaración de autoridad".

"La empresa procedió al cierre de todas sus tiendas en las comunas de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Independencia, La Florida, Maipú, Curicó, Concepción y Temuco. Como es sabido, no todas estas comunas tuvieron restricciones producto de la cuarentena", dice la demanda.

Por esta razón, la empresa debió negociar con los trabajadores la suspensión de la relación laboral y que así éstos pudiesen acceder a las prestaciones del seguro de cesantía. Sin embargo, dice la demanda, la empresa habría impuesto la obligatoriedad de firmar los acuerdos, sin dar a los trabajadores la opción de elegir.

Para graficar esto, la demanda contiene parte del comunicado que habría enviado la firma a sus trabajadores y al sindicato, en el cual habría señalado que "la compañía se encuentra dentro lo que señala la ley por lo que mientras se mantenga la tienda cerrada por efectos de alguna cuarentena se suspende la relación laboral para con los trabajadores que presten servicios en alguna de estas tiendas".

A juicio del sindicato, esta afirmación no es correcta, ya que "las tiendas no se encuentran cerradas por cuarentena, sino por un acuerdo con el Ministerio de Economía, y aun así no todas las tiendas se encuentran o se han encontrado bajo cuarentena, ya que las de las comunas de Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Curicó y Concepción, La Florida y Maipú, no han sido objeto de cuarentena ni de medida sanitaria alguna que prohíba expresamente su funcionamiento. Sin embargo, la empresa hace creer a los trabajadores que todos están sujetos a la misma realidad fáctica a lo largo del país, y, en consecuencia, al mismo tratamiento jurídico", dicen.

Pero la empresa no se habría detenido allí, de acuerdo a lo relatado por los trabajadores en la demanda, el reatil habría señalado que "se encuentre o no bajo cuarentena la zona donde se ubique la tienda, esto es todas las tiendas y a fin que puedas seguir accediendo a los beneficios de la ley, adjuntamos el pacto que debes firmar y enviar una respuesta por correo electrónico (...) En caso de que no lo hagas, debemos entender que no estás de acuerdo con acogerte a estos beneficios, por lo que no podrás acceder a los fondos de cesantía y tampoco al pago de remuneraciones por parte de la empresa, mientras se mantenga el cierre ajeno a la voluntad de H&M".

A juicio del sindicato, esta última afirmación es la más grave, ya que la firma "veladamente amenaza al trabajador que no firme el pacto de suspensión, con no recibir las remuneraciones pactadas por contrato e impedirle el acceso a los derechos consagrados en la ley 21.227".

A raíz de esto, los trabajadores solicitan a la justicia que la firma se apegue a lo establecido en la Ley, para acceder a las prestaciones y beneficios de la Ley.

Además, piden que se disponga el cese inmediato por parte del empleador y sus dependientes o relacionados "de toda presión u hostigamiento a los trabajadores, que busque forzarles a la suscripción del pacto se suspensión temporal del contrato de trabajo, para que estos puedan decidir e informarse debidamente si desean hacer uso de la facultad legal y puedan ejercitar en propiedad su libertad de trabajo".

Pero eso no es todo, también solicitan que la firme detenga todo acto tendente a confundir, desinformar o inducir a los trabajadores a la suscripción viciada del pacto se suspensión temporal del contrato de trabajo.

En línea con esto, también piden a la justicia que ordene a la empresa abstenerse de presentar ante la AFC los pactos de suspensión de contrato de trabajo que mantenga en su poder, y que "sean devueltos a los trabajadores para que puedan ser ratificados por cada trabajador, para garantizar su libertad de contratación, y que puedan manifestar si están dispuestos a acogerse a tales condiciones, pero en un documento debidamente fechado y que contenga declaraciones verdaderas y conformes con la ley", entre otras solicitudes.