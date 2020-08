Ad portas de discusión en la mixta, parlamentarios opositores presentan plan de medidas de apoyo directo a las PYME

Macro

Iniciativa busca mejorar la iniciativa presentada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo comenzarán a zanjarse a partir de las 12 de hoy.

A sólo horas de la constitución de la Comisión Mixta que deberá resolver las diferencias entre el Senado y el Ejecutivo en el proyecto de medidas tributarias transitorias para la reactivación de la economía y el empleo, un grupo de parlamentarios opositores se tomó la semana para elaborar un plan de medidas de apoyo directo a las PYME, a través del cual sus autores llamaron al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a dialogar en torno al documento.

El plan de 17 carillas busca contribuir a que las PYME sigan operando y se lo hicieron llegar al ministro este martes, con el fin de que sea discutido en el marco de la Comisión Mixta.

En su elaboración participaron los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), y los diputados Marcelo Schilling (PS), Daniel Núñez (PC) y Pablo Lorenzini (independiente).

El texto considera cambios tributarios para otorgar recursos de manera directa y rápida a las pequeñas y medianas empresas, correcciones a la iniciativa del gobierno y propuestas para empujar la reactivación de las PYME, en el marco del acuerdo gobierno-oposición de junio pasado.

"A diferencia del gobierno, proponemos medidas que vayan en ayuda directa e inmediata del universo de PYME, sin mayores distinciones, en la medida que tengan una caída de ingresos de un 30%, en relación con sus ingresos anteriores a la pandemia", dice el documento.

En este contexto, los parlamentarios llaman al Ejecutivo a conversar en el marco de la Comisión Mixta: "Esperamos que el gobierno, a través del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, entienda la necesidad de dialogar para avanzar en medidas que efectivamente vayan en beneficio de las pequeñas y medianas empresas".

Entre las medidas de la propuesta destacan un subsidio no afecto a impuestos y un préstamo, en unidades de fomento, sin intereses, otorgado por la Tesorería General de la República; la devolución del IVA pagado por insumos a empresas que no tienen actividades gravadas con IVA (que no fueron incluidas en proyecto de reactivación); la ampliación de la posibilidad de postergar el pago del IVA de dos a cuatro meses; el pago por crédito de Impuesto de Primera Categoría acumulados en la empresa y el pago por adquisición de activo fijo durante los años comerciales 2018, 2019 y 2020; y la repactación por hasta 36 meses de deudas tributarias establecidas en convenios de pago, sin intereses y con un período de gracia de 1 año.

Asimismo, proponen la condonación de cuotas de convenios de pago celebrados con la Tesorería General de la República que se hayan devengado o se devenguen mientras dure la pandemia, junto con devolución de la cuotas que haya sido pagados en ese mismo periodo; el convenio de pago sin intereses de hasta 12 cuotas para impuestos al día, con acceso directo desde la declaración mensual del Formulario 29 (en el que se incluirán los pagos de cuotas de contribuciones al día); y un castigo de créditos incobrables que todavía se encuentran registrados en el sistema de la Tesorería General de la República respecto de Pymes.

El plan también contempla que todas las empresas con ventas de hasta 75.000 UF promedio anual y que tengan como socios a contribuyentes finales (personas naturales con domicilio o residencia en Chile o personas con residencia fuera de Chile) ingresen por defecto al régimen de transparencia, establecido por la reforma tributaria de 2019. Esto les permitiría la exención total de impuestos de primera categoría; que la creación de una mesa conformadas por PYME, las asociaciones de municipalidades y el gobierno para adoptar, durante este mes, medidas administrativas y legales para que el gobierno central se haga cargo del pago de patentes comerciales respecto de contribuyentes que por decisión de la autoridad se han visto obligadas a suspender sus actividades.

Cambios al proyecto

Por otra parte, la propuesta plantea una serie de cambios al proyecto original con el fin de mejorarlo, según sostienen sus autores, como requisitos para aprovechar la depreciación instantánea, tales como que no puedan ser empresas radicadas o con filiales en paraísos fiscales y que no realicen préstamos ni a personas naturales o jurídicas relacionadas.

Asimismo, postulan la eliminación de la depreciación de activos intangibles y del aporte fiscal sustitutivo del impuesto de interés regional.

El documento también considera propuestas para los sectores productivos y de servicios y destaca la necesidad de formalizar una mesa de trabajo que integre a las PYME, gobierno y organismos públicos.