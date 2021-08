Alza del tipo de cambio real e inflación abren el debate sobre medidas del Banco Central

Macro

El TCR está a punto de llegar a máximos desde 2003 mientras el ente emisor está inmerso en un plan de compras de divisas.

El dólar continúa su senda alcista en el mercado local. Ayer, la divisa cerró la jornada transándose en $ 784, un alza de $ 1 respecto a la jornada previa, en medio de un escenario internacional con alta incertidumbre por la extensión de la variante Delta del coronavirus.

El alza del dólar ha sido uno de los factores que ha presionado a la inflación en el país, ya que encarece los productos importados, como los bienes durables y los combustibles. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a julio sobrepasa la meta de 3% del Banco Central, al ubicarse en 4,5% en el último año.

Coherente con lo anterior, el tipo de cambio real (TCR) -que es una medida de la competitividad de las exportaciones chilenas- está a punto de romper un récord de casi dos décadas. Según las proyecciones de Scotiabank y de Banchile Inversiones, el TCR cerraría agosto en niveles cercanos a 110 -tomando a 1986 como el año base igual a 100-, algo no visto desde inicios del 2003. Tradicionalmente, el promedio oscila entre 90 y 95.

La apreciación del dólar nominal y real también se da en un escenario en que el Banco Central ha llevado a cabo un proceso de compra de dólares en el mercado local para engrosar sus reservas internacionales, a un ritmo de US$ 40 millones diarios. La meta es llegar a un 18% del PIB en reservas a través de compras por US$ 12.000 millones este año. A la fecha, acumula más de US$ 6.000 millones adquiridos y las reservas ascienden 16,7% del Producto.

¿Seguir comprando?

El escenario de apreciación del dólar y su efecto en los precios locales abren el debate entre los analistas respecto a si el emisor continuará su programa de compras.

En un informe a clientes, la economista jefe de Banchile Inversiones, Carolina Grünwald, y el economista de la entidad, Agustín García, plantean que el TCR se ubica incluso en niveles superiores a la última intervención del Central en el mercado cambiario a fines de 2019. “¿Estaremos frente a un cambio de nivel de largo plazo o veremos una nueva intervención?”, se preguntan en el reporte, en el que aluden a factores internos que estarían presionando al dólar nominal, como el proceso constituyente, las elecciones presidenciales y el cuarto retiro de fondos previsionales.

El economista jefe de BCI Estudios, Sergio Lehmann, no ve aconsejable detener el proceso de compra, ya que “tendría un impacto menor en el tipo de cambio y afectaría la forma en que el mercado evalúa los compromisos que adopta el Central”.

El economista senior de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, cree que la meta de stock de reservas se alcanzará probablemente hacia fines de septiembre: “El momento de seguir moderando la liquidez ha llegado y ello es consistente con el cierre del programa de compra de divisas una vez que llegue al objetivo inicial”.

El economista de Santander Chile, Fabián Sepúlveda, no cree que se observe un problema de liquidez que esté incidiendo en el dólar y que justifique terminar con el programa: “Hasta el momento se ha alcanzado solo la mitad del monto anunciado en enero. Así, estimamos que no se configuran elementos como para que el instituto emisor haga cambios en el programa de compra de divisas”.