Cartera de inversión a cinco años que monitorea el Gobierno se estanca en octubre

Macro

Registro no sumó nuevos proyectos y leve alza de 0,3% respecto al catastro de septiembre corresponde a una reincorporación en el rubro de energía.

En seco se frenó en octubre la cartera de inversión que monitorea el Ministerio de Economía al no sumar ninguna nueva iniciativa para los próximos cinco años.

Así se desprende del reporte mensual que emite la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) al evidenciar que el monto total en el décimo mes del año alcanzó a US$ 69.150 millones. Si bien ello significa un leve crecimiento de 0,3% respecto al catastro de septiembre, el movimiento se origina por la “reincorporación” de una iniciativa antigua a la que se le dejó de hacer seguimiento meses atrás ante el cese de entrega de información por parte del titular del proyecto.

En este contexto, lo que cambia respecto al panorama que se tenía en septiembre por sector es lo se observa en el rubro energético y lo que había en Biobío, ya que ahora se suma una iniciativa por US$ 222 millones, correspondiente al Terminal Marítimo GNL Talcahuano, que tiene previsto iniciar su construcción en julio del próximo año. Actualmente , según el informe, está en tramitación sectorial.

Desde la perspectiva de los empleos totales que se prevén origine la cartera de 229 proyectos, que se apoya desde GPS en la agilización de los trámites que debe cumplir, se espera que en total sean 162.725 en la etapa de construcción, mientras que una vez que entren en operación serían 74.758 directos y 223.974 indirectos.

El avance de cara al cierre del año

Donde hubo movimiento es en las distintas fases de desarrollo de las iniciativas que se tienen previstas hasta el primer semestre de 2025. El informe destaca dos proyectos en el norte que iniciaron construcción. Uno es el Parque Eólico Llanos del Viento, ubicado en la Región de Antofagasta, por US$243 millones. El otro, corresponde a un desarrollo minero en la Región de Atacama denominado Salares Norte por US$ 1.403 millones.

El primero generaría 200 empleos en esta fase, mientras que el segundo aportaría 2.700.

Durante noviembre, según el reporte, tres iniciativas inciarían su construcción: Tren Santiago/Melipilla, Adecuación de Andina-DLN y Proyecto solar Valle Escondido, en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Atacama, respectivamente.

Desde la perspectiva del empleo la primera generará 1.400 empleos, mientras que las otras aportarán 450 y 200, respectivamente.

La inversión que contemplan estas obras para el horizonte definido que monitorea el Gobierno es de US$ 1.981 millones.

Para diciembre lo que trae el cronograma es que once iniciativas comenzarán a construirse, mientras que cinco iniciarán operaciones. Entre todas se espera que generen 11.412 nuevas plazas laborales.

Para el próximo año, lo que considera el reporte que elabora la oficina que brinda apoyo a los proyectos con una inversión superior a los US$ 100 millones, es el inicio de obras de siete iniciativas.

Cuatro de ellas en el sector inmobiliario por un total de US$ 502 millones; dos en el área de energía por US$ 364 millones y una en infraestructura por US$ 372 millones.

Todas ellas involucran 4.752 nuevos trabajos, de los cuales el 40% se ubicarán en la Región Metropolitana, mientras que el 31,1% lo hará Valparaíso. El remanente estará localizado en la Región de Antofagasta.