El FMI cree que el PIB per cápita de Chile superará el umbral de los US$ 30.000 en cinco años

Este año, el PIB por habitante nacional cerraría en US$ 24.928, lo que no sería suficiente para superar el nivel alcanzado previo al estallido social.

Hace exactamente tres años, en abril de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteaba que en 2022 Chile superaría el umbral de ingresos de US$ 30.000 per cápita, medidos en dólares corrientes a paridad de poder de compra. Luego de un estallido social y una pandemia, era evidente que el plazo se extendería, y hoy el organismo reveló que dicha meta recién se alcanzaría en 2026.

Además de mejorar la perspectiva global y para Chile en 2021 -que crecerían 6% y 6,2%, respectivamente- el Panorama Económico Mundial (WEO, por su sigla en inglés) presentado hoy actualizó los cálculos relativos al PIB per cápita local, que en cinco años más cerraría en US$ 30.279.

Para superar dicha meta en 2026, el Producto nacional por cada habitante deberá crecer a un ritmo de más o menos US$ 1.000 anuales desde el año que viene, cuando el dato llegaría a US$ 26.194.

Y, según la estimación del prestamista global, recién el próximo año el PIB per cápita de Chile lograría superar los niveles de 2019, previos a la pandemia. Este año, por el contrario, el indicador cerraría en US$ 24.928, lo que implica que quedaría al borde de 2019 -el año del estallido social- pero con una diferencia negativa de solo US$ 41 respecto al mismo.

En 2020, en tanto, el PIB per cápita habría sido más bajo de lo que había anticipado el organismo internacional hace seis meses, en su última actualización. En el WEO de hoy la entidad indica que el indicador llegó a US$ 23.366 en el año de la irrupción de la pandemia, o sea US$ 89 por debajo de lo que indicaba el último ejercicio.

¿Todavía líder en la región?

En relación a los otros países del continente, hacia 2026 Chile habría quedado ampliamente atrás de Panamá, nación con la que alguna vez se comparó pero que en 2017 logró desmarcarse del desempeño local.

En cinco años, entonces, la ventaja de la nación centroamericana sería de más de US$ 10.000, pues su PIB per cápita se situaría en US$ 40.374. Pero, sin tomar en cuenta a otros caribeños como Aruba, las Bahamas o Trinidad y Tobago, Chile seguiría a la cabeza de América del Sur.

El siguiente en la cola del grupo más reducido de economías sería Uruguay, que en 2026 llegaría a los US$ 29.110 por habitante. Luego vendría su vecino Argentina, que con US$ 25.648 en cinco años se encontraría en el tercer lugar de los países del sur del continente.