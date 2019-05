Eyzaguirre arremete: crecimiento no llegará a 3% este año y gobierno será "cazado en su propia trampa"

Macro

"Desgraciadamente el crecimiento no va a ser ni siquiera 3%, eso lo apuesto y eso le va a jugar una factura política gigantesca al gobierno cazado en su propia trampa", afirmó el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en Radio Cooperativa, esta mañana al anticipar que debido a la situación de la economía internacional no será posible alcanzar la meta del gobierno de 3,5% para el presente año.

Eyzaguirre explicó que "el partido se juega dentro de la cancha en el mediano y largo plazo, y no en pirotecnia comunicacional, y lo que le pasó al Presidente Piñera es que a mediados del año 2017 vio que la economía se estaba recuperando -sin duda al gobierno de la Presidenta Bachelet el bajo crecimiento le pasó una cuenta enorme- él ganó las elecciones, pero a corto andar se dio cuenta que la inercia que traía se le había acabado, se le acabó el vuelito, entonces, se quedó sin relato".

El análisis del ex ministro de Educación y de la Segpres respecto al 1,6% de crecimiento en el primer trimestre señala que "la realidad está hablando por sí misma, ya me imagino que si este 1,6% hubiera ocurrido con el gobierno anterior".

"Y el ministro Larraín va a tener que comerse sus palabras de que los partidos se juegan dentro de la cancha, porque es evidente y voy a ser ecuánime, porque esto no es por culpa de este gobierno, este es un país minero y realmente la situación de la minería producto de las tensiones comerciales ha implicado un descenso del crecimiento", complementó el académico de la Universidad de Chile.

Dijo que lo anterior "lo podemos ver trimestre a trimestre, las noticias de China y EEUU no son buenas, lo del Brexit tampoco, creía y tenía la esperanza de que la economía china y americana habían entrado en una fase de debilidad y Trump podrían bajar la retórica, pero al parecer excitado con las cifras del último trimestre en EEUU que son pasajeras, volvió a la carga con los aranceles. Esto es malo para Chile y creo que el 3,5% del ministro Larraín, que él repitió e hizo repetir al presidente Piñera, pero esto ya a estas alturas entra en el plano de lo ridículo".

Clase Media Protegida: "Es pirotecnia"

El ex secretario de Estado también se refirió al programa lanzado por el gobierno esta semana, denominado Clase Media Protegida, manifestando que "Chile no es un país de clase media, es un país de ingresos medios y la mayoría de la gente está dentro de los índices de vulnerabilidad, es decir, a esa gente le basta un pequeño percance para caer en pobreza, por tanto, las políticas sociales no pueden estar focalizadas solamente en el 20% o 30% más pobre, sino que en el 60% o 70% que son los que van a los hospitales y educación pública".

Agregó que "esto va a un problema de fondo, nuestro contrato social no se puede basar en solamente dar paliativos a la extrema pobreza, sino que tenemos un 60% de las personas que tienen dificultades para salir adelante por si mismos para salir adelante y no basta solo con el crecimiento. Este programa es pirotecnia, no cabe duda, pero eso no significa que reorganizar bien los programas para evitar la duplicidad es un paso adelante".

Sin embargo, enfatizó que "pero no borremos con el codo lo que escribimos con la mano. Cuando se presenta una reforma tributaria en que se le perdonan US$ 1.000 millones a los más ricos y se compensa con US$ 600 o US$ 700 millones en nuevos impuestos para las plataformas que lo van a pagar la clase media, entonces, por un lado le están poniendo un pesito en el bolsillo y por el otro le están sacando billetes", concluyó.