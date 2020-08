Macro

El texto comenzó a analizarse en la comisión de Hacienda de la Cámara. La reforma constitucional ya fue despachada por el Congreso.

El último paso que el Banco Central pueda comprar bonos de la Tesorería en el mercado secundario se dio esta mañana, al iniciarse el trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la reforma a la ley orgánica (LOC) del instituto emisor.

Dicha iniciativa es la pieza faltante para que la entidad pueda ejecutar la compra de deuda estatal en el mercado secundario, luego de que la semana pasada se despachara a Ley la reforma constitucional que permitía este mecanismo.

El texto que inició su trámite en la Cámara señala que “en circunstancias excepcionales y transitorias determinadas por el Consejo” -con un quorum calificado- podrá realizar las operaciones de compra de bonos de deuda del Estado para “fines de provisión de liquidez”.

La normativa que propone el Ejecutivo establece que se citará “especialmente al ministro de Hacienda a la sesión respectiva, quien podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 19 de esta ley.” Esta última le otorga la posibilidad de suspender hasta por 15 días un acuerdo, salvo, eso sí, en el caso que la totalidad del Consejo del ente emisor insista en su aplicación. Y además, fija que la venta posterior de estos papeles se hará según el Consejo lo determine, esto con el propósito que la enajenación sea de “manera ordenada”.

Con la participación del ministro de Hacienda, Ignacio Briones; del presidente del Banco Central, Mario Marcel; del expresidente del instituto emisor, Roberto Zahler; del investigador del Observatorio de Políticas Económicas, Nicolás Bohme; y del académico de la Universidad Mayor, Aldo Madariaga, en la instancia hubo al menos dos puntos que acapararon la discusión.

El primero fue la transitoriedad de la medida.

“Me parece que esta facultad del Banco Central de comprar instrumentos del Estado en el mercado secundario abierto no debiera ser excepcional y no debiera ser transitoria: debiera ser permanente. No debiera requerirse un quórum calificado, no debiera requerirse la presencia del ministro del Hacienda, no debiera comprometerse la venta de esos instrumentos posteriormente”, aseveró Zahler al inicio de su intervención.

Respecto a la supramayoría del quórum, Zahler advirtió “no conozco ningún caso, de ningún Banco Central en que para operar en el mercado secundario con bonos de Tesorería se requiera quorum calificado”.

Si bien ambos puntos tuvieron acogida de manera trasversal entre los parlamentarios, aclaró que entendiendo que “no hay mucho margen para modificar este proyecto de ley” la propuesta que hace el Ejecutivo es un avance “notable” respecto a la limitación que impide que el Central transe los papeles del Fisco por lo que hizo un llamado a no dilatar más el avance de la norma para que pueda ser una realidad esta facultad.

La segunda idea que surgió en el debate son las acciones de intervención cambiaria que puede ejercer el instituto emisor.

“El tema de la intervención cambiaria, de no intervenir en casos muy excepcionales es una decisión que el Banco Central de Chile toma en la política actual pero no está escrito en piedra (…) Acá la volatilidad del tipo de cambio es suficientemente grande como para que las coberturas que si existen, que son muy caras, no las estén usando casi ninguna PYME”, señaló Zahler. Esto, a su juicio tiene un impacto en el desarrollo exportador no tradicional “posiblemente muy complejo”.

Para mañana la instancia tiene previsto votar la propuesta del Ejecutiva y revisar las indicaciones que hagan llegar los parlamentarios.