En sesión especial realizada en el Senado, se solicitó formalmente al Ejecutivo atender las demandas del sector con apoyos directos para reactivar la demanda y fomentar el empleo.

Por más de tres horas se extendió la sesión especial del Senado convocada para abordar la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de cara al Presupuesto 2021, oportunidad en que gremios y senadores solicitaron al Ejecutivo priorizar el fomento al empleo y mayores apoyos directos para recuperar el empleo.

La sesión a la que estaban convocados el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el titular de Economía, Lucas Palacios, se inició con las excusas del primero debido a que tenía compromisos anteriores. Lo señalado generó las críticas de diversos parlamentarios como el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), quien lamentó su ausencia señalando que justamente era importante tenerlo presente porque el Presupuesto 2021 "depende de su voluntad".

El presidente de Conapyme, Héctor Sandoval, dijo que espera que el erario del próximo traiga "respaldos contundentes para reactivar sectores como el turismo y el empleo en general. Se debe reforzar la labor de Corfo y Sercotec, porque hasta ahora han estado ausentes, es bueno crear empleos, pero también lo es mantener los actuales".

El presidente de Achiga, Máximo Picallo, planteó que como sector "debemos ser tratados en forma especial, igual se nos obligó a pagar patentes comerciales estando cerrados y los créditos Fogape casi no llegaron. Lo que se necesita son subsidios directos y de arrendamiento no reembolsables".

Desde la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) plantearon algunas propuestas como postergar el pago de las cuotas del Fogape, crear un factoring estatal, perfeccionar las normas para el reemprendimiento de las micro y pequeñas empresas y un programa especial para el turismo.

La secretaria Nacional de Unapyme, Gianina Figueroa, indicó que "una vez más nos deja plantados el ministro de Hacienda, es una falta de respeto con el sector. Nos proponen capacitación, pero lo que necesitamos son subsidios directos, ¿quién se va a querer capacitar ahora? Esos recursos deben ser para apoyar las pyme".

A su torno, el senador Carlos Bianchi (independiente), indicó que "lamento la ausencia del ministro Briones, pero es una señal clara. Las pyme no piden que les regalen nada, porque luego lo van a devolver con creación de trabajo y pago de impuestos. Si no hay una reacción del gobierno en apoyar a las pyme no debiéramos avanzar en la discusión del Presupuesto 2021".

Según el senador Carlos Montes (PS), "llevamos seis meses de pandemia y uno puede concluir que el Gobierno no ha estado a la altura y ahora que no esté el ministro de Hacienda limita el debate".

En tanto los senadores David Sandoval (UDI) y Jorge Soria (PPD) plantearon que más que esperar el contenido del Presupuesto 2021, lo más adecuado es ir a hablar con el Presidente y plantearle todas las inquietudes que han señalado las Pymes, pero como Senado.

A nombre del gobierno el ministro Palacios indicó que "hemos aprendido a escuchar a las pyme para adoptar las mejores herramientas para ir en su ayuda, comprendo y entiendo su situación. Fue en el estallido social que nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de las pyme. Estamos tomando una serie de medidas y es injusto que se le cargue la mano de lo que estamos viviendo al ministro de Hacienda, lo defiendo a brazo partido".

El secretario de Estado defendió también el rol de Corfo y Sercotec manifestando que "en un año normal pueden atender a un 3% de las pyme, en estos meses llevamos atendidas el 10% y esperamos cerrar el año atendiendo a un 12%".