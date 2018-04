Hacienda extiende “ajuste de cinturón” a empresas públicas y limita gasto en negociaciones colectivas

Macro

Documento implicará ahorros en viajes, viáticos y vehículos en compañías como Codelco, Metro, ENAP y Correos de Chile, entre otras. BancoEstado y TVN se incorporarían posteriormente.

Justo al cumplirse un mes desde que el gobierno del presidente Sebastián Piñera asumió en La Moneda, el ministro de Hacienda realizó nuevos anuncios en el marco del plan de austeridad fiscal lanzado por el Ejecutivo hace algunos días y que busca ahorros por US$ 500 millones en cuatro años.

El titular de la cartera, Felipe Larraín, anunció un segundo instructivo de ahorro con el cual buscará controlar los gastos de 30 empresas estatales, incluyendo firmas autónomas como el caso de Codelco y Metro, además de empresas portuarias, agrícolas y corporaciones que forman parte del Sistema de Empresas Públicas (SEP) como es el caso de Ferrocarriles del Estado, la Zona Franca de Iquique (Zofri), Correos de Chile y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), entre otras (ver tabla).

BancoEstado y TVN, en tanto, se incorporarían con posterioridad a la política de ajuste, debido a que sus gobiernos corporativos tienen una naturaleza distinta a las 30 compañías ya citadas.

Las medidas involucran ahorros en viajes, viáticos y vehículos, entre otros.

En materia de movilización, el documento establece que los viajes al exterior de ejecutivos y directores de empresas estatales deben reducirse “a lo que resulte imprescindible para las tareas de la empresas”. Asimismo, se fija el criterio de que el viaje debe “reportar una utilidad manifiesta” a la compañía.

El anuncio, realizado en el marco de un seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), es un complemento del instructivo de austeridad para todo el gobierno central enviado la semana pasada, con el cual se buscán ahorrar recursos públicos por US$ 500 millones en los próximos cuatro años.

“Le vamos a pedir a las empresas del Estado que hagan un esfuerzo similar al que estamos haciendo nosotros en la administración central”, dijo la autoridad.

Límites a negociaciones

El secretario de Estado afirmó que el documento será remitido en los próximos días a las compañías estatales. “Al final, los excedentes de las empresas del Estado también son recursos públicos”, dijo.

Adicionalmente, en el instructivo se insta a las compañías públicas a aplicar las circulares N° 17 y 18 del Ministerio de Hacienda -dictadas en el gobierno anterior-, que establece que los costos totales del nuevo contrato colectivo no podrán exceder un 1% real promedio anual respecto del contrato colectivo vigente.

Otro punto relevante del texto es que se establece que las empresas públicas no podrán tener vehículos de su propiedad y solo podrán disponer de camionetas o similares para ejecutar actividades operativas, sin que sea posible asignarlos directamente a ejecutivos o directores.

¿Cuánto se puede ahorrar con la medida? El jefe del equipo económico evitó adelantar cifras, pero enfatizó que los recursos no serán “exiguos”.

“Esperamos que sean cifras significativas. No sabemos cómo compararla exactamente con los US$ 500 millones pero no va a ser una cifra exigua porque estamos hablando de todas las empresas del Estado”, manifestó el secretario de Estado tras el evento.

Dipres vuelve a corregir el déficit estructural: 2% del PIB

La Dirección de Presupuestos (Dipres), en conjunto con el Consejo Fiscal Asesor, volvió a ajustar el cierre del balance estructural de las cuentas fiscales para 2017, en medio del eco que dejó la polémica que generó la revisión desde 1,7% de déficit a 2,1% del PIB que informó el gobierno anterior a un día del cambio de mando.

Ayer el servicio comunicó que el saldo del ejercicio dio como resultado un déficit estructural ascendente a 2% del Producto.

Este resultado contiene la corrección en el cálculo de los ingresos estructurales de traspasos de Codelco, presentado al Consejo Fiscal Asesor en la reunión del 6 de marzo, además de las Cuentas Nacionales de 2017 informadas por el Banco Central, en las que se corrigieron el PIB de los años 2015 y 2016. Así, se mantiene en US$ 1.100 millones la diferencia entre el primer saldo negativo informado por la Dipres en enero y lo reportado a inicios de marzo.

Este antecedente se sumó ayer a la designación de Mauricio Villena como subdirector de la Dipres, luego de que el cargo quedara vacante el lunes por la designación de Guillermo Pattillo como director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El ingeniero civil tiene un doctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y un Master de la Universidad de Leeds.