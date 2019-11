Macro

Junto a otros dos funcionarios del INE, José Jofré fue responsabilizado el 7 de mayo pasado de haber participado en la supuesta manipulación de las cifras del IPC en 2018. En esta entrevista, el ingeniero comercial habla por primera vez de esa tarde que cambió su vida.

"Los va a interrogar la PDI". José Jofré jamás olvidará esa frase. Se la dijo la fiscal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Gabriela Ilabaca, el 7 de mayo de 2019. Eran cerca de las ocho de la noche, recuerda el entonces jefe del Subdepartamento de Estadísticas de Precios al Consumidor de esa institución. Lo que había sido un día normal, terminaba con una acusación que cambiaría su vida.

Junto a otros dos funcionarios, Jofré fue responsabilizado por la institución donde ha trabajado los últimos 11 años de haber participado en la supuesta "manipulación" de las cifras del IPC de agosto, septiembre y noviembre de 2018. "Soy inocente. Probablemente por algo circunstancial, por haber estado en ese momento, estoy siendo imputado", dice a DF en su primera entrevista a un medio de comunicación.

Todo lo que pasó ese día, el ingeniero comercial de 50 años, doctorado en Historia Económica de la Universidad de Barcelona, lo tiene grabado a fuego. Desde entonces, sus jornadas las reparte entre su defensa y el trabajo.

"Hice mi rutina. Trabajamos en la estructura del boletín del IPC de abril. Fui a la reunión en la que con otros colegas nos coordinamos para activar el protocolo de publicación del día 8 de mayo y me fui a eso de las cinco y media", relata sobre ese día.

Cuarenta y cinco minutos más tarde, mientras esperaba que comenzara su clase de estadística espacial en la sede Santiago de la Universidad de Valparaíso, recibió un mensaje solicitándole que se devolviera al INE. El aviso tenía carácter de urgente y provenía de la segunda línea de mando de la entidad.

Lo primero que hizo fue responder con una llamada a la subdirectora técnica de la institución, Sandra Quijada, para preguntarle qué pasaba. La respuesta que recibió fue escueta, pero clara: su presencia era necesaria. Lo esperaban en la planta donde se ubican las oficinas del área jurídica y del director nacional, Guillermo Pattillo.

Pensando en lo "raro" del mensaje y en el inusual tono de voz del llamado, tomó el metro para devolverse al centro. Intentó tranquilizarse, divagando en que quizás se debía al proceso de auditoría que un equipo externo estaba realizando en la institución.

A la primera persona que José Jofré vio cuando llegó a Morandé 801 fue a José Salazar, quien en ese momento era el coordinador de los encargados de división. Hablaron unos minutos, pero él tampoco sabía qué estaba sucediendo. Y también había sido citado.

Sin tener idea de nada, Jofré y Salazar subieron al piso 22, donde ya estaba el jefe del Departamento de Precios, Felipe López. Hoy los tres están imputados y, por el momento sólo este último está fuera del INE. Jofré se mantiene en la entidad desempeñando funciones diferentes y desligadas del cálculo del IPC.

"Ahí, recién supimos"

Entre el momento en que llegaron y hasta que supieron de qué se trataba todo, sólo la fiscal del INE, Gabriela Ilabaca, se acercó a ellos en dos oportunidades, para pedirles que siguieran esperando. Por unos minutos alcanzaron a entrever que en una sala de reuniones había más gente. Pero solo se distinguían sus zapatos. Confirmaron que se trataba de algo "importante", porque Ilabaca cruzó un par de veces desde ese lugar hasta la oficina de Pattillo.

"Lo que está pasando es que hubo una denuncia de manipulación de la base del IPC del sistema informático en la Brigada del Cibercrimen", les dijo Ilabaca, mientras desde la sala de reuniones los funcionarios de la PDI caminaban hacia ellos. "Ahí, recién supimos", recuerda Jofré.

Escoltados por dos comisarios de la policía cada uno, Jofré, Salazar y López entraron cada uno a una oficina diferente.

"Descolocado" por la situación, Jofré respondió las preguntas. Asegura que dijo estar dispuesto a colaborar y que le preguntaron específicamente sobre la modificación de 626 precios de diferentes productos y servicios en el proceso de cálculo del IPC de agosto.

Estuvo ahí por poco más de una hora. Firmó cada una de las autorizaciones para ser investigado: cuentas bancarias, correos electrónicos, claves de acceso. También entregó su teléfono.

"A esas alturas estaba destrozado. Independientemente de lo que estaban buscando -eso a mí no me preocupaba-, lo más importante era que no podía hablar con mi hija. Tenían mi teléfono, donde tenía sus recuerdos, eso fue lo que más me dolió", cuenta.

El dato del teléfono no es trivial: Jofré llevaba pocos días separado. Estaba viviendo solo desde el 16 de abril y había acordado con su exesposa llamar todos los días a su hija de siete años a las ocho de la noche.

Sin poder creer lo que estaba pasando, caminó desde el INE hasta el lugar donde estaba viviendo. Tenía claro que se trataba de algo grave y pensaba en las repercusiones para la entidad si se hacían públicos los cuestionamientos al cálculo del indicador que refleja la inflación. Esa noche apenas pudo conciliar el sueño.

Al otro día se dirigió temprano a la Defensoría Pública, donde le asignaron un abogado cuyo costo es proporcional a su renta.

El 9 de mayo volvió a su oficina en el piso 19. Con su computador incautado por la PDI y el caso dándole vueltas en su cabeza, intentó retomar su rutina. Hasta que en la tarde de 17 de ese mes terminó por armar una parte del puzzle: Pattillo dijo en una sorpresiva conferencia de prensa que había denunciado ante el Ministerio Público la existencia de "indicios de manipulación" en tres meses de las cifras del IPC de 2018. Además, informó que uno de los principales involucrados había sido suspendido. Más tarde se filtró que se trataba del jefe del Departamento de Precios de la Subdirección de Operaciones del INE, Felipe López.

A fines de mayo, Jofré fue desligado definitivamente de todo lo relacionado con el IPC y por segunda vez, en este año, cambió de cargo. Desde ese momento es analista del Departamento de Estadísticas Económicas. Ya en febrero, en el contexto del proceso de reestructuración de la entidad, fue removido de su jefatura en el Subdepartamento de Estadísticas de Precios al Consumidor.

También a fines de mayo se presentó a declarar ante la fiscal, Giovanna Herrera, del Ministerio Público, que lidera la investigación. Dada la evidencia que proporcionó, su abogado le comentó que existe la posibilidad que pase de la calidad de imputado a la de testigo. Eso sólo lo confirmará en diciembre, cuando su abogado sea recibido por la fiscal para ver el estado de avance de la investigación.

La noche clave

En el transcurso del proceso, Jofré comprendió que la fiscalía investigaba las modificaciones a los precios que se encontraban en la base de datos, una vez que el programa de cálculo había sido realizado. Las preguntas que le hicieron giraron en torno a los criterios técnicos que sustentaban estos cambios, especialmente en aquellos valores fuera del rango de la media, pero en un solo extremo, lo que en estadística desviaría el cálculo final.

Todos estos antecedentes son relevantes para su caso. Según Jofré, sus labores eran otras y López nunca le consultó sobre algún criterio técnico para modificar precios. Asegura que no recuerda nada que le llamara la atención o que le hiciera suponer una manipulación.

Explica que lo que habitualmente ocurría, durante el período previo al cálculo del IPC , era que los cinco primeros días se dedicaba a revisar la base completa de datos recolectados, la que a su vez había sido previamente chequeada por los encargados de división. Miraba los campos de observación y la búsqueda se enfocaba en la variación que se estaba obteniendo por producto, como un último filtro.

"Para una persona que no trabaja en esto, una variación de 700% en la sandía es raro. Pero para mí no lo era, porque estaba fuera de temporada y el último precio se había levantado en marzo y ahora estamos en noviembre...claro que tiene que ser así. Entonces ese era mi plus", explica a modo de ejemplo.

Todo está documentado en el manual del IPC definido en 2008, el que contiene las reglas de imputación y la codificación simplificada que usan hasta la fecha los encuestadores, precisa.

Siguiendo esta lógica, y tal como ocurrió el 5 de septiembre de 2018, a las cuatro de la tarde dio el visto bueno a la persona encargada de informática para que activara los protocolos de cálculos, que pueden demorar entre tres y cuatro horas, dependiendo de cuán saturado estuviese el servidor.

De acuerdo al procedimiento habitual, una vez emitido el cálculo, Felipe López comenzaba a revisar las variaciones. Jofré recuerda haber preguntado en más de una ocasión mientras se producía el cierre del proceso. "Están revisando", fue la respuesta que obtuvo reiteradamente.

Una de las preguntas que le hicieron en la fiscalía, fue por qué ese 5 de septiembre del año pasado se quedaron hasta la madrugada siguiente adentro del edificio. Su respuesta fue, porque los cálculos y pruebas que realizó López demoraron el proceso hasta después de las 00.30, hora en que la puerta se cierra. La entrada se vuelve a abrir a las seis de la mañana del día siguiente.

El desahogo

El mayor de cuatro hermanos ha internalizado que esta es una experiencia de vida que decidió enfrentar con una mirada positiva: "Es súper dolorosa, no se la doy a nadie (...) Esta situación la veo desde el punto de vista positivo, independientemente que lo esté pasando mal y que mi cuerpo se esté resintiendo. Voy a sacar lecciones, me voy a valorar mucho más", sostiene, con la mirada fija.

Fue la forma en que enfrentó la citación de la comisión investigadora que la Cámara de Diputados, el 30 de septiembre. Estuvo una semana entera preparando su presentación en detalle. "Decidí mostrar quien soy, por qué estaba ahí, cómo me sentía y cuál era mi apreciación técnica, porque de una u otra forma esta iba a ser mi carta de presentación", fue lo que pensó.

Cuando llegó el día estaba muy nervioso. Pero a medida que fue mostrando las láminas durante su exposición, terminó por relajarse. La última imagen fue la del manifestante chino que bloqueó a los tanques el 5 de junio de 1989 en la plaza de Tiananmén en Beijing. Quiso graficar lo solo que se sentía frente a las investigaciones en curso, a la del Ministerio Público se agrega el sumario interno del INE que se originó tras las declaraciones de Patillo: "Me están atacando, yo soy un simple analista y ustedes son una gran estructura", fue lo que quiso transmitir con ella.

"Valiente", "contundente", fueron algunas de las palabras de apoyo que recibió ese día de parte de sus colegas. Él también estaba satisfecho. Había preparado su presentación eligiendo con pinzas cada imagen, cada palabra. "Fue un deshago", reconoce.

"Quiero que me dejen tranquilo"

Una licencia por 11 días, 30 minutos de bicicleta por las mañanas, meditación, medicina cuántica junto a medicamentos tradicionales, son parte de la rutina que Jofré ha ido alternando en estos meses para aliviar la angustia. "Hubo un momento en que ya no aguantaba más, porque en mi cabeza siempre pensé que esto iba a ser corto", comenta.

-¿Ha conversado con Pattillo?

-No

-¿Él se ha acercado a conversar con usted?

-No

-¿Y no siente la necesidad de hablar con él?

-No, porque si hubiese tenido la necesidad...si él hubiese sentido la necesidad de hablar conmigo, tendría que haber preguntado qué pasó.

-¿No lo enfrentó?

-Y no lo enfrenté, y no veo solución. Como puse en la presentación que hice en la Cámara de Diputados, veo que somos culpables.

-¿Se siente culpable?

-Como me han tratado me siento culpable, pero no soy culpable. Parece antagónico (...) todo el proceso ha sido traumático; el hecho de que te llamen saliendo de tu horario de trabajo, te hagan volver, no te den explicaciones, el director no te dice nada, la información se filtra a la prensa y que la prensa sepa todo, no te dan ninguna información de cuándo se terminan las cosas. Cuando uno aparece en el diario, aunque diga imputado, ahí es culpable. La gente no distingue.

-¿Siente que debiera haber un hecho reparatorio?

-Por el momento no estoy pensando en un hecho reparatorio

-¿Qué es lo que quiere?

-Que me dejen tranquilo y que me dejen trabajar (...) que termine luego. Si me preguntas si busco dinero, no está en mí eso porque finalmente entiendo que ni todo el dinero del mundo va a poder reparar lo que me han hecho vivir. Eso es impagable.

Al cierre de esta edición José Jofré espera que su abogado se reúna en diciembre con la fiscal del Ministerio Público. En dicha audiencia espera conocer si cambiará de la condición de imputado a testigo junto con un estado de avance de la investigación. En paralelo, sigue avanzando el sumario interno y tras la recolección de testimonios, se notificaron los cargos. En tanto, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados dio a conocer sus conclusiones con una fuerte crítica a la manera de proceder de Pattillo junto con recomendar fortalecer la independencia del INE.